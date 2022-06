E morto Vito Rosiello, assessore a Cardano e politico di lungo corso

È morto questa mattina Vito Rosiello, assessore a Cardano, politico e imprenditore di lungo corso. È morto in ospedale, dove era ricoverato per complicazioni a seguito di un intervento chirurgico sostenuto due mesi fa. Sabato i funerali nella parrocchiale di Cardano.

«Non riesco a crederci» dice commosso il sindaco Maurizio Colombo, che lo aveva accolto nella sua giunta dopo un primo rimpasto seguito alle elezioni di tre anni fa. «Era un mio secondo papà, incredibile quel che mi ha insegnato in questi anni. Avevamo fiducia uno per l’altro, stavamo costruendo qualcosa per Cardano».

Rosiello era nato ad Agropoli, in provincia di Salerno, nel 1950. La sua carriera politica, da socialista, era iniziata negli anni Ottanta come vicesindaco e assessore all’urbanistica a Cardano e – salvo una breve parentesi – era continuata fino ad oggi, con centro sempre a Cardano al Campo: nel 2020 era stato richiamato dal sindaco Colombo. Oltre che politico, nella vita aveva iniziato lavorando nelle ferrovie, in anni recenti era imprenditore nel settore immobiliare, con la Riga Immobiliare con sede a Gallarate, e docente universitario con Unipegaso.

I funerali si terranno sabato alle 10.30 in parrocchiale a Cardano, preceduti dal rosario.