Al Parco Berrini di Ternate torna il Buscadero Day con due giorni di musica

La storica rivista musicale presenta due giorni di concerti con grandi nomi della scena. L’evento si affianca all’Associazione Wood in Stock APS per la lotta contro il parkinson

Ritorna la maratona musicale del Buscadero Day dopo due anni di stop forzato per il covid e raddoppia con due date. Andrà in scena il 22 e 23 luglio la XII edizione del festival Buscadero Day in collaborazione con l’Associazione WOODinSTOCK APS.

Sono attesi sul palco del Buscadero grandi nomi del rock internazionale con la cult band The Delines e il bluesman/songwriter di New Orleans Anders Osborne. E ancora James Maddock, Brian Mitchell da New York, Eileen Rose e Rich Gilbert da Boston, l’acoustic duo Open Road da San Francisco.

Non mancheranno cantautori e band italiani come Davide Van De Sfroos, Massimo Priviero, Andrea Parodi Zabala & Borderlobo, Mandolin Brothers, che hanno sempre trovato spazio sulle pagine del magazine Buscadero, anima e del Festival.

Nell’incantevole Parco Berrini di Ternate sulle sponde del Lago di Comabbio verranno allestiti tre palchi oltre a bancarelle di artigianato, stand musicali, servizio bar e cucina.

BUSCADERO SOLIDALE A TERNATE INSIEME A WOODINSTOCK

Dal 2019 il Buscadero Day si è spostato in provincia di Varese, avvicinandosi alla sede del Buscadero e del negozio di dischi di Carù che la rivista inglese The Guardian ha inserito nella top 10 dei negozi di dischi più importanti del mondo! Il Buscadero Day non si è avvicinato solo alla Gallarate del Buscadero e di Carù, ma anche a Sesto Calende, cittadina di confine resa celebre dal grande e visionario promoter Carlo Carlini che portò in Italia a suonare i più grandi songwriters americani accorciando le distanze tra il Ticino e il Rio Grande.

Il Buscadero Day si svolgerà nell’incantevole Parco Berrini di Ternate, sul lago di Comabbio. Un parco grandissimo, con prati e alberi per godersi al meglio i concerti anche nelle ore più calde della giornata.

Il Buscadero Day è una grande maratona musicale, una full immersion per appassionati che arriveranno anche da fuori dei confini nazionali, ma è anche una giornata ideale per le famiglie che potranno partecipare al clima del festival in un parco senza barriere. Questo è sempre stato uno degli ingredienti più apprezzati del Buscadero Day che si è conquistato la fama di un luogo magico dove i fans possono incontrare i loro artisti preferiti azzerando tutte le distanze.

Anche quest’anno Buscadero scende in campo per lottare contro il Parkinson a fianco dell’Associazione WOODinSTOCK APS da anni impegnata a combattere questa terribile malattia a suon di musica. L’associazione, nata da un’idea di Luca Guenna, è riuscita negli anni a raccogliere e depositare oltre 60.000€ in un fondo dedicato alla ricerca e al supporto ai malati e alle loro famiglie.

Il Festival di WOODinSTOCK comincerà il giovedì con lo spettacolo SOUND OF SEATTLE che vedrà la partecipazione della band Kusher con ospite il chitarrista ex Timoria, Omar Pedrini. Venerdì (dalle 19 alle 24) e sabato (dalle 11 del mattino alle 24) spazio al BUSCADERO DAY e domenica la chiusura di WOOinSTOCK con una giornata dedicata alla musica italiana con ospiti, tra gli altri, Francesco Baccini e Marco Ferradini

IL PROGRAMMA

VENERDI 22 LUGLIO

Il Buscadero Day comincerà venerdì alle 18.30 sul palco interno con aria condizionata, AMDR Radio Stage, con il reading / presentazione / firmacopie del romanzo “La notte arriva sempre” (Jimenez Edizioni). L’autore Willy Vlautin, leader della band The Delines, dialogherà con lo scrittore italo americano Michele Di Mauro e con la giornalista del Buscadero Irene Sparacello.

Alle ore 20 prenderanno il via i concerti sul main stage Fondazione con Andrea Parodi Zabala & Borderlobo, seguito da James Maddock e la sua band (ore 21) e dagli attesissimi The Delines (ore 22), al loro primo tour italiano di sempre.

SABATO 23 LUGLIO

La giornata del sabato si svolgerà all’insegna della classica maratona del Buscadero Day che partirà dal mattino sul Feel Rouge Stage situato sotto gli alberi nel parco con la mitica irish breakfast. Si potrà fare colazione o mangiare qualcosa a tema sorseggiando una stout irlandese ascoltando le gighe e i reels della violinista Lucia Comnes che con la sezione fiati degli Slide Pistons: Luciano Macchia al trombone e Raffaele Kohler alla tromba. Slide Pistons che si uniranno anche all’esibizione di James Maddock per un appuntamento destinato a divenire uno dei momenti cult del Festival. Maddock, originario di Leicester in Inghilterra, ma ormai trapiantato da anni a New York, omaggerà l’Irlanda proponendo un set di sole cover di Van Morrison, Waterboys e Christy Moore. Alle 14 cominceranno i concerti anche sull’ADMR Radio Stage. Questi due palchi andranno in parallelo fino alle 18 circa per lasciare spazio poi al Main Stage Fondazione per il gran finale: Eileen Rose & The Legendary Rich Gilbert (ore 18.30), Massimo Priviero (ore 19.30), Brian Mitchell Band (ore 20.30), Anders Osborne (ore 21.30), Davide Van De Sfroos (ore 22.30).

E attenzione alle sorprese e alle jam finali, che non mancano mai al Buscadero Day.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL

VENERDI 22 LUGLIO

ADMR RADIO STAGE

18.30 PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “LA NOTTE ARRIVA SEMPRE”

con l’autore VILLY WLAUTIN, la giornalista Irene Sparacello e lo scrittore Michele Di Mauro

PALCO FONDAZIONE

20.00 ANDREA PARODI ZABALA

21.00 JAMES MADDOCK & BAND

22.00 THE DELINES

SABATO 23 LUGLIO

FEEL ROUGE STAGE

11.00 IRISH BREAKFAST con LUCIA COMNES & SLIDE PISTONS

11.40 CLAUDIA BUZZETTI

12.20 JAMES MADDOCK plays IRISH MUSIC

13.00 ANDREA PARODI ZABALA

13.40 PAOLO ERCOLI TRIO

14.20 LUCA ROVINI & COMPANEROS

15.00 BEATRICE CAMPISI

15.40 MANDOLIN BROTHERS

16.20 ROBERTA FINOCCHIARO

17.00 RENATO FRANCHI

17.40 ARIZONA PARKER

ADMR RADIO STAGE

14.00 SIRJOE POLITO

14.40 LEONARDO BUONATERRA

15.20 OPEN ROAD

16.00 PRESENTAZIONE LIBRI

16.40 MARCO PYTHON FECCHIO

17.20 MICHELE MIKO CANTÙ

PALCO FONDAZIONE

18.30 EILEEN ROSE & THE LEGENDARY RICH GILBERT

19.30 MASSIMO PRIVIERO

20.30 BRIAN MITCHELL & BAND

21.30 ANDERS OSBORNE

22.30 DAVIDE VAN DE SFROOS

www.buscaderoday.com