Arcumeggia diventa “salotto musicale“ per rendere omaggio a Giuseppe Verdi

Il quattordicesimo evento di MusiCuvia questo sabato alle ore 21 presso la Chiesa di Sant’Ambrogio di Arcumeggia, è un concerto che prende spunto da un fatto realmente accaduto.

Oppure vuole ricostruire le circostanze nelle quali uno spartito particolare trovò la luce. Giuseppe Verdi, preoccupato per la malattia del suo librettista Francesco Maria Piave, raccomandò all’editore Ricordi la pubblicazione di un album di sei romanze da camera il cui ricavato sarebbe andato in beneficenza a favore dello stesso Piave.

Così, nel 1869 fu pubblicato l’Album per Canto, a benefizio del poeta melodrammatico Francesco Maria Piave alla cui stesura parteciparono compositori di chiara fama: Auber, Cagnoni, Mercadante, Ricci, Thomas e lo stesso Verdi, del quale qui compare per la prima volta lo “Stornello”. Alcuni dei compositori coinvolti, come Federico Ricci (1809-1877) e Antonio Cagnoni (1828- 1896) sono oggi quasi dimenticati, ma grazie alla passione e alla curiosità del giornalista e collezionista (varesino) Mario Chiodetti, proprietario di una copia dell’album, questa sarà l’occasione per un viaggio a ritroso nel tempo. Accanto alle sei romanze dell’Album, infatti, sarà possibile riscoprire altre opere, come Passa la nave mia di Marco Sala (1842- 1901), su testo dell’omonimo sonetto di Giosuè Carducci, o altre composizioni di Francesco Paolo Tosti, Giulio Ricordi e Filippo Filippi, critico della Gazzetta Musicale di Milano, la principale rivista musicale del Nord Italia nell’Ottocento.

Sarà lo stesso Chiodetti ad introdurre i brani eseguiti dalla giovane e versatile soprano Sarah Tisba accompagnata al pianoforte da Adalberto Maria Riva, per rivivere questo repertorio sotto una nuova luce. Tra le chicche figurano anche alcune trascrizioni per pianoforte inedite di Adolfo Fumagalli (1828-1856), come la celebre Casta Diva per sola mano sinistra. Il concerto conclude un’intera giornata dedicata all’editoria musicale, in cui spartiti e libri saranno esposti nei cortili di tutto il borgo di Arcumeggia. Inoltre, presso le scuole (di Arcumeggia) si svolgeranno le presentazioni dei volumi su Bob Dylan di Michele Talo, sulla direzione d’orchestra italiana a cura di Ettore Borri, la biografia della celebre cantante Pauline Viardot di Patrick Barbier e Debussienne di Francesca Pilato, una raccolta di dodici racconti ispirati ai Preludi di Claude Debussy. Una giornata ricca di esperienze passate e presenti dalla rassegna MusiCuvia, l’ingresso ai tutti i concerti è gratuito grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria di Varesotto, dell’associazione Momenti Musicali, di cinque Comuni della Valcuvia nonché di numerose aziende e sponsor privati.

Salotto Musicale, omaggio a Giuseppe Verdi, sabato 23 alle ore 21 nella Chiesa di Sant’Ambrogio di Arcumeggia, e per tutta la giornata mostra libraria nei cortili aperti di tutto il paese.