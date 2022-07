Una caccia al tesoro al Kapannone dei libri di Angera

Appuntamento ad Angera con il Gruppo Giovani Valcuvia che per sabato 9 luglio organizza una speciale Caccia al Tesoro. L’evento si terrà infatti al Kapannone dei Libri, il centro culturale con migliaia di libri di Via Verdi.

Guidati da una serie di indizi a tema da decifrare, coloro che parteciperanno all’evento si muoveranno attraverso una spettacolare collezione di circa 10 mila volumi, tra riviste d’epoca e preziosi volumi d’arte, libri antichi, cataloghi fotografici dei grandi maestri dell’obiettivo, fumetti con dedica e molto altro, alla scoperta delle storie che questi libri contengono.

In palio per il vincitore della caccia al tesoro una nuova iscrizione FAI (o un rinnovo dell’iscrizione per un anno intero) e l’ultimo libro del padrone di kasa Andrea Kerbaker, “Milano in 10 passeggiate”.

Gli orari: alle ore 17.30 Inizio della caccia al tesoro (individuale), alle 20 e 30 aperitivo al Kapannone.

Contributo minimo a paersona: 10 euro con aperitivo. Prenotazione obbligatoria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/caccia-al-tesoro-al-kapannone-dei-libri-15309/