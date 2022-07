Si “riaccende il fuoco” per la Uyba Volley: ecco la campagna abbonamenti

Ha un titolo in inglese e ricorda in qualche modo una delle canzoni che hanno fatto grandi i Doors: si chiama “Relight your fire!” ed è la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23 della Uyba Volley Busto Arsizio, impegnata anche nella prossima stagione sul doppio fronte Serie A1-Cev Cup.

“Riaccendi il tuo fuoco” è l’invito che il club del presidente Giuseppe Pirola fa in vista di un anno sportivo considerato “di rinascita” e di ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria. Ma anche un anno in cui il palasport di viale Gabardi dovrà tornare a infiammarsi come è sempre avvenuto sino al 2019, con un ritorno “storico” qual è quello di Carli Lloyd in regia e con acquisti interessanti come quelli di Rosamaria Montibeller e Katerina Zakchaiou.

Difficile, a oggi, individuare un obiettivo preciso per quanto riguarda le adesioni: la speranza è di tornare sopra il migliaio partendo dallo zoccolo duro che si è assestato tra i 6-700 in epoca Covid. A tal proposito, nel caso ci fosse un nuovo peggioramento con la disputa di gare a porte chiuse o a capienza ridotta l’abbonato rinuncerà a qualsiasi rimborso.

Il club biancorosso ha deciso di mantenere invariati i prezzi delle tessere rispetto allo scorso campionato, di includere nella offerta ben 15 partite (tutta la regular season di campionato, la prima gara di Cev Cup e il quarto di finale di Coppa Italia che nel caso sarà sostituita da un altro match) e di varare una promozione per le famiglie per tutti i settori. Quest’ultima soluzione sarà attiva anche in sede di acquisto biglietti per le singole partite.

COME ABBONARSI

La campagna abbonamenti inizierà giovedì 1° settembre ma sarà suddivisa in due fasi distinte. Da quel giorno sino a giovedì 22 settembre sarà aperta solo a chi era già abbonato nel 2021-22 e deve rinnovare il proprio biglietto stagionale. Poi, tra il 27 settembre e il 13 ottobre sarà possibile per chiunque acquistare la tessera per le Faralle.

Due i punti vendita: l’ufficio della Uyba Volley alla E-Work Arena (martedì e giovedì tra le 16 e le 19,30) e il Bar Savoia di Busto Arsizio che è anche punto convenzionato con il circuito VivaTicket. Chi dovrà rinnovare un posto numerato lo potrà fare solo alla E-Work Arena; i posti non numerati invece possono essere rinnovati al Bar Savoia oppure anche online direttamente sul portale VivaTicket. Nella seconda fase l’opzione online sarà disponibile anche per i seggiolini numerati.

TUTTI I DETTAGLI E I PREZZI SUL SITO UYBA VOLLEY

I PREZZI

Ai vecchi abbonati è riservato una sorta di “sconto fedeltà”: il parterre costerà 230 euro contro i 250 a prezzo pieno, il primo anello numerato 160 contro i 180 e così via. Sono previsti anche i cosiddetti “ridotti”, una tipologia che varia a seconda del settore: in parterre e nel primo numerato sono i tifosi di età compresa tra i 2 e i 10 anni e gli over 65; per i non numerati quelli tra i 6 e i 14 anni e di nuovo gli over 65 mentre al di sotto dei 6 anni l’ingresso è gratuito.

Come detto, sarà attivata anche una “Promo famiglia” molto articolata, nella quale sono previste numerose tipologie (uno o due genitori, uno o più figli anche a seconda di chi deve rinnovare e di chi deve acquistare un nuovo titolo di ingresso).

Infine è possibile acquistare al prezzo di 500 euro il cosiddetto “SuperVIP” che comprende anche parcheggio, accesso alla sala hospitality, maglia autografata, ingresso dedicato e invito a un evento esclusivo con le giocatrici.

Sia la promo famiglie sia la tessera VIP si potranno acquistare solo all’ufficio del club al palazzetto (e quindi non su VivaTicket).

Il prossimo 27 luglio (mercoledì) intanto, la società ha dato appuntamento a tutti i tifosi per una sorpresa e per una iniziativa sempre relative a “Relight your fire!” e legata soprattutto ai social, ma su questo il club ha voluto mantenere il riserbo. La campagna è stata curata, a livello grafico, dall’agenzia Swing Communication.