Violoncello e chitarra a Cassano Valcuvia fra il verde e il fresco delle valli

Sabato 23 Luglio alle ore 20.30 a Cassano Valcuvia ritrovo al colle di San Giuseppe, dove sarà possibile visitare il ridotto della Linea Cadorna. Nell’antica chiesa si svolgerà il concerto del duo Cantelli: Lala Marelli al violoncello e voce e Edoardo Tritto alla chitarra eseguiranno un programma vario con brani di Bach, Donizetti, Tosti ed altri autori.

A seguire, presso il Teatro di Cassano sarà proiettato un cortometraggio del progetto “Vieni al museo”, promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano per la valorizzazione e promozione dei musei locali. Diretto dalla regista Valentina Malcotti, è stato realizzato con la compagnia del Teatro Periferico di Cassano Valcuvia.

Parcheggio in via IV novembre a Cassano e passeggiata di circa 10 minuti per raggiungere il colle.

