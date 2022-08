Artemis, il lancio è stato rinviato

Rinviato il lancio di Artemis 1, primo step del programma che dovrà portare gli esseri umani a camminare nuovamente sulla luna. Previsto per il primo pomeriggio di oggi, ora italiana, il lancio è stato annullato a causa di un problema tecnico all’impianto di raffreddamento di uno dei quattro motori che avrebbero dovuto portare la capsula Orion verso il nostro satellite. Lo ha annunciato la stessa agenzia spaziale americana sul proprio canale Twitter.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022