A Varese comincia la campagna elettorale del Pd

Dal gazebo di Corso Matteotti, il Pd di Varese sabato 27 agosto ha cominciato la campagna elettorale, che nel giro di appena un mese accompagnerà i cittadini alle prossime elezioni parlamentari. Alla presentazione hanno partecipato i candidati guidati da Roberto Rampi, senatore uscente (eletto la scorsa legislatura nel collegio di Monza e Brianza) e quest’anno candidato alla Camera anche per il collegio di Varese.

«Rappresentare Varese – commenta Rampi – è per me un piacere. Mio padre ha lavorato come benzinaio a Sesto Calende, mentre mio zio come casellante a Vergiate. Varese in certi aspetti è molto simile a Monza e alla Brianza. In entrambe le zone si trovano molte piccole realtà economiche: commercianti, artigiani, professionisti… tutte figure che meritano più attenzione da parte delle istituzioni e che vogliamo sostenere. È inoltre necessario puntare di più sul volontariato e su leggi che lo agevolino. Varese, infine, ha una forte vocazione produttiva, ma è anche un territorio di grande bellezza. Le potenzialità turistiche ci sono, ma serve molto lavoro per svilupparle appieno».

Da sinistra: Valerio Langé, Noemi Cauzzo, Roberto Rampi, Debora Pacchioni e Matteo Capriolo

Al gazebo di sabato si sono presentati anche gli altri tre candidati Pd al collegio plurinominale per la Camera Debora Pacchioni (consigliere comunale di Cislago), Valerio Langé (di Laveno Mombello) e Noemi Cauzzo (di Varese). Insieme a loro anche Matteo Capriolo, candidato al collegio uninominale per la Camera e (con i suoi 25 anni appena compiuti) il più giovane candidato del centro sinistra a presentarsi alle prossime elezioni.

«Sono molto motivato – afferma Capriolo – e mi sento una grande responsabilità sulle spalle. L’Italia si sta dividendo in due visioni opposte: quella di Giorgia Meloni, che porterebbe che ci riporterebbe al passato, e la nostra, che vuole invece includere tutti nel nuovo progetto economico e sociale per il Paese».

«Sono convinto – aggiunge il candidato – che la nostra sia una lista capace di portare avanti con ambizione e coraggio tanti temi concreti per lo sviluppo. La nostra proposta mette al centro il lavoro e le imprese. I temi su cui insisteremo il prossimo autunno saranno il caro bollette, la transizione ecologica e la precarietà giovanile, per rappresentare un’intera generazione che ha bisogno di un forte aiuto e di essere inclusa».