Gaudì non è più qui. Il 24 settembre al Teatro di Varese a favore di Good Samaritan ODV

Sabato 24 settembre, alle ore 21, presso il Teatro di Varese, la compagnia teatrale “Il volto del velluto” porta in scena i colori della Spagna con una nuova e appassionante commedia di Matteo Tibiletti.

“GAUDÌ NON È PIÙ QUI”

Una commedia di Matteo Tibiletti

Con: Emanuela Legno, Alessia Agostino, Silvia Codo, Daniele Civelli, Stefano Buttiglione, Juri Zordan, Riccardo Coppola,

Chiara Segù e Matteo Tibiletti

Scene: Sara Cremona e Stefania Pravato

Trucco: Maite Reyes

Costumi: Serena Casarin

Foto di scena: Camilla Zetta

Assistenti alla regia: Simone Pacelli, Elisabetta Crestani

Regia: Emanuela Legno, Alessia Agostino, Matteo Tibiletti

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Good Samaritan ODV che si occupa di cooperazione internazionale in nord Uganda. Tra i suoi impegni, Good Samaritan sostiene i ragazzi orfani o vulnerabili che stanno frequentando le scuole professionali e diventeranno ben presto saldatori, muratori, falegnami, meccanici, parrucchiere, sarte e albergatrici. Il loro desiderio, una volta terminati gli studi, è di mettersi in proprio e provvedere a loro stessi e alla loro famiglia.

Good Samaritan vuole assicurare a questi ragazzi volenterosi un’opportunità lavorativa, che servirà loro per uscire dalla condizione di povertà in cui si trovano, fornendo i KIT LAVORO con tutto il materiale necessario per aprire un’attività lavorativa in linea con i loro studi.

Sinossi

È estate. Siamo a Barcellona. Rosa e la giovane figlia Estefanìa gestiscono il “Doña Carmen” un piccolo ristorante nel centro di Barcellona. Entrambe abbandonate dal marito-padre Francisco, fuggito a Madrid in cerca di fortuna, si barcamenano al meglio, giorno per giorno: Rosa, tentando di far quadrare i conti; Estefanìa portando avanti con passione gli studi di cinematografia e coltivando segretamente il sogno di andare a vivere in America. Attorno a loro, ruotano il giovane e disincantato cuoco Ricardo, perdutamente innamorato di Estefanìa; Berto, una drag queen con un passato burrascoso e una famiglia che lo ha da tempo rinnegato; Consuelo, una esuberante donna delle pulizie alle prese con un travagliato rapporto coniugale; infine, il commissario Eduardo, uomo solitario, innamorato di Rosa e particolarmente affezionato alla giovane Estefanìa. A far crollare una sorta di quotidiana tranquillità è l’irruzione improvvisa di due nuove figure: Paula, donna misteriosa che nasconde un segreto che sconvolgerà Rosa ed Estefania, obbligandole ad una convivenza forzata; Juan, nuova e misteriosa fiamma di Berto che si troverà per vie traverse a dover attendere assieme a tutti gli altri il ritorno dell’ex marito di Rosa. Non tutto però filerà per il verso giusto e i delicati equilibri creati fino a quel punto scricchioleranno, per poi frantumarsi sotto l’imprevedibile impeto del destino.

Note di regia

“Gaudì non è più qui” è una riflessione sulla solitudine, sul concetto di “assenza” e sul coraggio di rincorrere i propri sogni evitando di abbandonarli, per poi lasciarli morire in un cassetto polveroso. La vena comica e a tratti grottesca che attraversa lo spettacolo è alternata a momenti talvolta toccanti e ricchi di suspense. È possibile notare la matrice cinematografica, attraverso la quale viene dipanata la vicenda, nonché l’evidente ispirazione al cinema di Pedro Almodóvar.