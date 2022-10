Filomena Lombardo ed Enrico Inferrera aprono le serate culturali di Marchirolo

L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Marchirolo in collaborazione con il Sindaco Emanuele Schipani e l’associazione “Agorà Tiresia”

Il Comune di Marchirolo inaugura la stagione degli eventi culturali con un’originale iniziativa che ha l’obiettivo di ritrovare il piacere di stare insieme, di condividere cultura e intrattenimento. Sabato 22 ottobre 2022 presso la Sala del Comune di Marchirolo si terrà una piacevole serata in compagnia di due scrittori: Filomena Lombardo ed Enrico Inferrera che, prendendo spunto dai loro libri, alterneranno riflessioni e letture dialogando tra loro e con il pubblico.

Le musiche di Ilaria Inferrera e Andrea Rebecchi, che si esibiranno con voce e chitarra, renderanno la serata ancora più gradevole. Inferrera, scrittore, imprenditore, Presidente nazionale di Ancos e di Confartigianto Napoli, parlerà del suo ultimo romanzo “L’eresia del tempo” che ha suscitato grande curiosità per l’originalità dei temi trattati. Un romanzo avvincente, ambientato in vari luoghi tra cui alcune zone del varesino; una riflessione sul concetto di tempo che conduce a ripensare al senso della vita, analizzando relazioni, cronaca e Storia.

La Professoressa Filomena Lombardo, insegnate di materie letterarie presso l’ISIS Valceresio di Bisuschio, racconterà delle sue ricerche, tra cui la sua recente pubblicazione “Il gioiello, tra storia, desiderio e passione.”

“Il gioiello” è un viaggio coraggioso, audace e raffinato nella bellezza e nel tempo, un’opera rara in quest’epoca che valorizza poco l’armonia, una ricerca sulla storia del gioiello attraverso i secoli che coinvolge luoghi, identità e passioni.

I dialoghi, intervallati dalla musica, avranno un ritmo incalzante, emozionante ma non mancherà un pizzico di ironia. “Nulla è scontato, la realtà non è mai come appare, tutto può ancora accadere” ci diranno gli autori e con i riferimenti alla meccanica quantistica ci presentano un mondo diverso, tutto da scoprire.

L’appuntamento per gli appassionati di letteratura e di musica ma anche per chi ha solo la curiosità di riflettere e la voglia di emozionarsi è per sabato 22 ottobre 2022 alle 20, 30 a Marchirolo.