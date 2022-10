“Nove stelle più una”, quella del destino

Induce una profonda riflessione sulle stelle il libro di Anna de Pietri “Nove stelle più una”: Dante ha realizzato un intero sistema di correlazioni nella sua Commedia, tanto che ogni cantica si chiude con il termine “stelle”, ad indicare il collegamento del destino umano con il divino.

L’apparizione delle stelle nelle arti visive racconta una lunga storia di tutta una vita. Non si può non menzionare il pittore “stellato” per eccellenza: Vincent Van Gogh. Le sue stelle sono l’emblema di tutta la sua filosofia artistica e di vita. In molti sistemi simbolici, la stella è spesso indicata come un simbolo di speranza di verità: il simbolo che ha un significato spirituale profondo e influente.

Oppure nelle stelle possiamo trovare quella luce spirituale quando ci troviamo nell’oscurità del mondo, così comune di questi tempi. Inoltre, alla fine, dobbiamo dire che la stella è il simbolo dell’amore.

Le stelle rappresentano i nostri desideri, obiettivi. Indicano anche illuminazione e chiarezza, ma molto spesso simboleggiano la fede e la speranza. E le stelle nei sogni potrebbero essere i messaggeri di un nuovo inizio. Della simbologia delle stelle potremmo discuterne per ore ma tornado all’opera, l’autrice crea diversi racconti, ognuno è originale come fossero pezzi di un puzzle che alla fine creano l’opera finale. Ogni singola storia ci emoziona: crea in noi processi interiori, ci smuove qualcosa dentro. C’è una stella che lega e che guida i racconti tra loro ed è la stella del destino, quest’ultimo interagirà come una forza invisibile spingendo i personaggi ad agire in un certo modo: un po’ come il vento, che non puoi vedere, ma riesci comunque a percepirne la forza quando fa muovere le foglie sugli alberi.

Ogni racconto è come una stella e nell’insieme creano una nuova costellazione sulla volta celeste… e se la osservate bene ha la forma del libro di Anna De Pietri.

LA TRAMA:

Dieci racconti custodiscono una manciata di storie ineluttabilmente legate dalla presenza di stelle che appaiono in modi inaspettati. In questo libro le troviamo nel buio della notte, ma anche tra di noi, ovunque un occhio attento riesca a intravederle. Sono in un mazzo di carte oppure in un film, su una barca o in una collana. Sono in fondo al mare o nella natura incontaminata. In un nome o tra le lettere di un codice. Proprio loro, come un testimone passato di mano in mano fino a tracciare un percorso, ci guidano da una storia all’altra tra le mille esperienze che possono mettere alla prova ognuno di noi.

Nove stelle più una

Anna De Pietri

pubblicato da Macchione Editore