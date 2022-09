Da Lavit “Nove stelle più una” il nuovo libro di Anna De Pietri

Ha un titolo poetico “Nove stelle più una” il nuovo libro di Anna De Pietri che sarà presentato allo Spazio Lavit di Varese venerdì 16 settembre alle ore 20.45.

Dopo i volumi “Nuvole in una parte di cielo” (Il Cavedio, collana Argilla) ispirato alle tradizioni del Giappone e il libro di poesie “Sussurro” (Montedit, collana I Gigli) l’autrice si dedica al racconto, o meglio a dieci racconti che custodiscono una manciata di storie legate dalla presenza di stelle che appaiono in modi inaspettati.

Dialoga con l’autrice Sara Magnoli, giornalista e scrittrice. Con la partecipazione di Luisa Carabelli (voce narrante), Valerio Rizzotti (chitarra), Eleonora Grampa (oboe).

Intervengono l’editore Pietro Macchione e lo scrittore Adelfo Maurizio Forni.

In questo libro troviamo le stelle nel buio della notte, ma anche tra di noi, ovunque un occhio attento riesca a intravederle. Sono in un mazzo di carte oppure in un film, su una barca o in una collana. Sono in fondo al mare o nella natura incontaminata. In un nome o tra le lettere di un codice. Proprio loro, come un testimone passato di mano in mano fino a tracciare un percorso, ci guidano da una storia all’altra tra le mille esperienze che possono mettere alla prova ognuno di noi.

Il lettore scivola nel tempo e nella geografia del mondo tra eventi che hanno sempre qualcosa da svelare, grazie a racconti che come rapidi bagliori lasciano intravedere un universo di legami tra uomini e destini. “Nove stelle più una” mostra il nostro essere piccoli, a volte sopravviventi, ma anche il nostro bisogno di grandezza. È una raccolta di quadri in cui i personaggi, quasi sempre donne, si confrontano con sentimenti, accadimenti e schegge, a volte surreali, a volte delicati o volutamente marcati, che creano un affresco corale dedicato alla vita, sempre stupefacente nella sua apparente casualità.

Foto da Twitter