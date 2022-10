A Saronno in mostra le opere di Ale Guzzetti

“Sguardi diversi – Arte e scienza tra passato e futuro” è un progetto culturale di ampio respiro che, prendendo spunto dall’allestimento di una mostra personale dello scultore Ale Guzzetti, si propone di ampliare il discorso dell’arte contemporanea integrandolo con altri ambiti scientifici e culturali: la neuroestetica, la sociologia, l’antropologia, la musicologia, la robotica, l’intelligenza artificiale.

Ale Guzzetti, tra i primi artisti italiani dediti all’arte tecnologica e interattiva, lavora dal 1983 alle forme e ai circuiti elettronici delle sue sculture interattive e robotiche. Questi circuiti sono capaci di produrre immagini, suoni, luci, voci e quindi di interagendo con lo spettatore e l’ambiente circostante.

La mostra personale di Guzzetti sarà allestita dal 1° al 30 Ottobre in tre spazi espositivi distinti: Sala Nevera – Spazio Ufo – Galleria Il Chiostro. L’ingresso è libero, gli orari di visita fino al 30 ottobre sono da martedì a venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12 e 16-19. Le visite guidate al mattino sono possibili previa prenotazione alla mail occasioni@ufosaronno.com.

La sala Nevera di Casa Morandi ospiterà la sezione “Quando i Robot incontrarono gli Antichi Dei”; la sala Teatro dello Spazio UFO ospiterà “Il bosco delle Ninfe. Installazione con musiche originali di Bruno De Franceschi”; la Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea ospiterà “Hopeful Monsters. Sculture sonore 1982-2002”.

(orari apertura mostre: da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00 – sabato e domenica dalle 10.00 alle 12 e dalle 16.00 alle 19.00).

L’esposizione delle sculture di Guzzetti sarà affiancata da un ciclo di conferenze curate e presentate da massimi esperti di fama internazionale: Ludovica Lumer e Semir Zeki per la neuroestetica terranno l’incontro “Arte e Cervello: una biografia della Neuroestetica” (6 ottobre 2022); Derrick de Kerckhove, per la sociologia delle reti, sarà il relatore di “Terreno, figure, principi e campi dell’arte occidentale dalla Grecia ad oggi” (13 ottobre 2022); Roberto Favaro tratterà il rapporto tra arte e suono nella conferenza “La musica tra arti visive e architettura” (19 ottobre 2022); Riccardo Notte e Ester Fuoco per l’antropologia e le intelligenze artificiali presenteranno “Ritual robots” e “Nuovi scenari per il teatro tecnologico” (27 ottobre 2022).

Gli incontri, ad ingresso libero, si terranno presso il Cinema Prealpi (prenotazione obbligatoria sul sito www.eventbrite.it

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-arte-e-cervello-una-biografia-della-neuroestetica-425596018147

https://www.eventbrite.it/e/425607552647

https://www.eventbrite.it/e/425608385137

https://www.eventbrite.it/e/425611313897