Sassofoni “da paura” a Varese per festeggiare Halloween

Il Maestro Giuseppina Levato accorda i saxofoni in tonalità da brivido: la notte più spaventosa dell’anno si avvicina e il tradizionale Concerto di Halloween “Due note da paura”, tenuto dall’Ensemble de Saxophones di Varese, quest’anno sarà più spaventoso del solito grazie a musiche “da brivido” tratte da film quali “Profondo Rosso“, “Nightmare Before Christmas“. Condurrà inoltre gli spettatori lungo una “Autostrada per l’Inferno” entrando “Nell’Antro del Re della Montagna” per una sinistra “Danza delle Streghe” come sempre accompagnati dalla proiezione di diapositive e da brevi cenni didascalici.

Il 31 ottobre cadrà di lunedi quest’anno, e per dare la possibilità a tutti di passare in compagnia una serata da urlo l’ensemble si esibirà domenica 30 ottobre 2022 alle 18, presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero” di Varese.

L’ingresso è libero. Prima e dopo il concerto, nel foyer dell’Auditorium, sarà allestito un “mercatino” preparato dai ragazzi con delizie e ornamenti a tema il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti dell’Ensemble.

Per maggiori informazioni www.saxacademy.it