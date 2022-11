Il conflitto Russia – Ucraina spiegato da Alessandro Orsini a Palazzo Pirelli

Il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle vi invita a partecipare al convegno organizzato dal Consigliere regionale Marco Degli Angeli: “ISTRUZIONI PER LA PACE. Il conflitto Russia – Ucraina: gli scenari ed il ruolo dell’informazione”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 novembre, dalle ore 18.00, presso la terrazza Belvedere di Palazzo Pirelli.

Interverranno il professor Alessandro Orsini, il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, in qualità di moderatore e Marco Travaglio, direttore de “Il Fatto Quotidiano.

Marco Degli Angeli (M5S): «Insieme al mio gruppo abbiamo presentato numerosi atti in Consiglio Regionale, con l’obiettivo di affrontare in Aula quel dibattito mancato in Parlamento. Questo convegno si propone di favorire uno spazio di confronto e di dibattito, al fine di comprendere la complessa situazione. Occorre delineare come si sia giunti alla brutale ed esecrabile aggressione di Putin nei confronti del popolo ucraino e soprattutto quali siano le strade per uscirne, senza arrivare ad una “sirianizzazione” del conflitto, piuttosto che ad una apocalisse nucleare. L’occasione sarà anche quella per riflettere sui motivi che, in una sorta di guerra alle idee, hanno portato ad una ghettizzazione pregiudiziale del pensiero».