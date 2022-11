In dono al capo dello Stato il libro “Don Vittorione l’Africano”

Prima dell’inizio della cerimonia all’università dell’Insubria, è stata donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la biografia di don Vittorione, fresca di stampa.

«Mi ricordo perfettamente di lui», ha commentato il Capo dello Stato che si è intrattenuto con Gianni Spartà, autore del libro che ha spiegato al Presidente i fini caritatevoli dell’iniziativa editoriale promossa dagli Amici di don Vittorione, un gruppo di vecchi oratoriani varesini, nato per ricordare le virtù del ristoratore trasformatosi in missionario in Karamoja, poverissima regione dell’Uganda.

Ciò avveniva negli anni ’70 a Piacenza dove col vescovo Enrico Manfredini “Don Vittorione l’Africano” (questo il titolo della biografia) fondò la ong Africa Missione cui sono destinati i ricavi delle vendite.