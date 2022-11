La Caronnese vince sul Sona per 2-1

Torna alla vittoria la Caronnese, che supera il Sona e conquista la seconda vittoria in campionato. Un successo importante in uno scontro diretto che può dare fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Simone Moretti ripropone l’undici che aveva approcciato bene il match a Busto Garolfo, con la sola novità di Gaeta al centro dell’attacco al posto di Vai, infortunato. Il Sona pressa alto nella prima parte di frazione e mette in difficoltà il palleggio basso dei padroni di casa, ma i colpi di testa di Arma sono innocui per Brevi. Più pericolosi i padroni di casa, Vingiano innesca Austoni che pesca Gaeta, ma è prezioso l’intervento di Carnelos, poco dopo il quarto d’ora Duguet cerca sul lato opposto Gini, ma è prodigiosa la chiusura di un difensore del Sona sul tiro a botta sicura del centrocampista rossoblù.

Ma alla lunga gli sforzi della Caronnese sono premiati e al minuto 34 arriva il vantaggio: pennellata di Duguet dalla sinistra, Gaeta al centro dell’area tocca di quel tanto che basta per ingannare Carnelos e trovare così il vantaggio e il primo gol su azione. Il Sona prova a reagire, ma eccezion fatta per un tiro di Simeoni deviato in corner non crea grossi grattacapi alla difesa della Caronnese.

I rossoblù iniziano con maggiore fiducia il secondo tempo, ma Austoni è propositivo ma meno incisivo del solito. Così bisogna anche stare attenti al colpo di testa di Tuzzo, girato fuori di un nulla. La Caronnese però tiene bene il campo, ci prova da fuori con il tiro di Vingiano e poi è pericolosa col destro secco di Agello, respinto da Carnelos. Il risultato resta in bilico fino al minuto 42 quando, dopo una bella serpentina, Achenza col tocco sotto trova il raddoppio. Gara chiusa? No, perché con una bella azione personale Girma riapre il match, con un destro di punta che finisce sotto la traversa. Ma la Caronnese resiste nei cinque minuti di recupero e, alla fine, può esultare.

CARONNESE-SONA 2-1

CARONNESE (4-4-2): Brevi; Pandini, Alushaj, Galletti, Curci; Gini (30’ st Giardino), Tunesi, Vingiano, Duguet (22’ st Agello); Austoni (30’ st Achenza), Gaeta. A disp.: Angelina, Pieri, Cerreto, Cosentino, Cretti, Motta. All.: Moretti.

SONA (4-2-3-1): Carnelos; Ben Kahlek, Petdji, Magli, Perotta (29’ st De Rigo); Hoxha (14’ st Oboe), Simeoni; Tuzzo (14’ st Girma), Ferrari (40’ st Gecchele), Pagni (23’ st Frangella); Arma. A disp.: Dal Bosco Carneiro, Ekblom, Sylla, Khoctali. All.: Ferrari.

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro.

MARCATORI: pt 34’ Gaeta; st 42’ Achenza, 43’ Girrma.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Pagni, Alushaj, Oboe, Frangella, Simeoni, Duguet, Curci. Angoli 8-5. Recupero 1’, 5’.