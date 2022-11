Le casette in legno, la renna luminosa e l’ufficio di Babbo Natale: a Varese inaugura il mercatino-villaggio natalizio

L’apertura mercatino è fissata per venerdì 25 novembre alle ore 16, ma l’inaugurazione vera e propria sarà sabato 26 novembre ore 17.30 con l’accensione dell’albero e il Coro Gospel

Nell’ambito del progetto “Un Natale da Ricordare” torna il tradizionale Mercatino di Natale di Varese, dal 25 novembre al 26 dicembre. Una consolidata iniziativa natalizia, un vero e proprio villaggio con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste che popoleranno piazza Montegrappa con eventi, giochi e laboratori per bambini e tantissimi prodotti in vendita, tra idee regalo e prodotti alimentari di qualità provenienti da tutta Italia, con una ricca selezione dei prodotti del territorio varesino.

L’apertura mercatino è fissata per venerdì 25 novembre alle ore 16, ma l’inaugurazione vera e propria sarà sabato 26 novembre ore 17.30 con l’accensione dell’albero di Natale e il Coro Gospel. Un progetto a cura di Chocolat Pubblicità realizzato con il Patrocinio del Comune di Varese.

Dai bretzel e i dolci tirolesi, per arrivare ai taralli pugliesi, passando per i formaggi piemontesi, i ravioli bergamaschi, i salumi toscani e poi torrone, panettoni, cioccolato, ma anche vini, miele, oli, liquori e spumanti. Acanto ai prodotti alimentari tante casette con addobbi natalizi, candele e creazioni fatte a mano, gioielli, maglioni e borse. Al centro di Piazza Montegrappa oltre al grande albero di Natale decorato e illuminato a led ci sarà una grande renna luminosa per rendere sempre più viva e intensa quell’aria natalizia che tutti attendiamo ogni anno.

Ma quest’anno in particolare si vuole ripartire dalle cose autentiche con lo sguardo rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie che al mercatino troveranno insieme all’immancabile giostra cavalli, la Christmas House realizzata in collaborazione con 23&venti dove tutti i giorni si terranno laboratori e truccabimbi tematici per i bambini da 4 a 11 anni.

Immancabile l’ufficio di Babbo Natale, che dal 25 novembre darà l’opportunità ai bambini di scrivere una letterina ricevendo una risposta (se inserito nella busta un francobollo e l’indirizzo del bambino che scrive i suoi desideri). E poi il truccabimbi, che ai bambini piace così tanto e li entusiasma sempre. I laboratori di riciclo creativo, che lasciano segno tangibile di una creazione genuina. Ci sarà anche Babbo Natale, presente nei primi weekend, fino all’8 dicembre, per raccogliere in carne ed ossa le letterine dei bambini e donare loro un sorriso, una carezza ed un’emozione, prima di dedicarsi alle ultime fatiche della distribuzione dei doni.