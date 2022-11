Malore per un turista tedesco al parco Giona di Maccagno

Un uomo di 76 anni cittadino tedesco sul Lago Maggiore per turismo si è sentito male domenica pomeriggio a Maccagno con Pino e Veddasca non distante dal parcheggio del parco Giona, l’area verde in riva al Lago Maggiore vicino alla foce del fiume Giona,

L’uomo si è accasciato a terra e sono stati chiamati i soccorsi arrivati con ambulanza e automedica e per consentire il rapido intervento del rianimatore anche un elicottero di Bergamo è stato fatto levare in volo e ha raggiunto la zona.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza a bordo di un mezzo di Padana Emergenza al pronto soccorso dell’ospedale di Luino.