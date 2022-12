Cercando Gesù Bambino nei borghi, al lago o in città: i presepi più belli della provincia di Varese

Tra luci scintillanti, vetrine infiocchettate e carrelli della spesa stracolmi arriva il 25 dicembre delle feste e dei regali, ma per chi è alla ricerca del senso vero e più bello del Natale il presepe resta il simbolo insostituibile. Per questo abbiamo pensato di “disegnare” una mappa di alcuni dei presepi più belli, originali e coinvolgenti che si possono vedere in provincia di Varese. Una visita che può essere lo spunto per scoprire posti nuovi, per una passeggiata nei boschi o semplicemente per un momento di quiete e serenità dopo la frenesia che precede il Natale.

I presepi viventi

Sicuramente il presepio vivente rappresenta la modalità più coinvolgente per rivivere la Natività. Alcuni sono ormai tradizione:

A Venegono Inferiore il Presepe vivente è una tradizione che si rinnova da 50 anni e anche quest’anno andrà in scena negli spazi della Benedetta, con tanti personaggi e il consueto entusiasmo degli organizzatori – Date e orari della rappresentazione

A Varese da oltre vent’anni l’antivigilia di Natale, le vie attorno alla Basilica di San Vittore a Varese sono animate da un villaggio che richiama la tradizione del presepe – L’articolo

Presepi in mostra

Per chi non si accontenta di un solo presepe ma vuole farne una scorpacciata, ci sono in giro per la provincia diverse mostre dedicate e persino un museo:

A Porto Ceresio è stata inaugurata nei giorni scorsi la 16° edizione della Mostra dei Presepi, allestita in Sala Luraschi (leggi qui) mentre per le vie del paese si snoda una suggestiva Passeggiata dei presepi, con tanto di cartina per non persene nemmeno una.

A Biandronno nella bella Villa Borghi da poco tornata alla gestione comunale, è allestita una mostra con oltre 50 presepi. L’articolo

A Busto Arsizio, negli spazi del battistero della basilica di San Giovanni sono esposti io presepi che partecipano alla 30esima edizione del concorso organizzato dal Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino. Leggi

A Leggiuno, all’Eremo di Santa Caterina del sasso si può visitare “Presepio di presepi”, una mostra di opere a tema dell’artista Mariano Pieroni – L’articolo

A Sumirago, nella frazione di Albusciago, c’è il Museo del presepe, che racchiude, con oltre 200 presepi, un grande patrimonio storico – La pagina Facebook del Museo

I presepi sommersi

Nella terra dei laghi non poteva mancare l’acqua come protagonista di presepi molto suggestivi:

A Laveno Mombello anche quest’anno si rinnova la tradizione del presepe sommerso, con le grandi statue illuminate posate sul fondale del Lago Maggiore a cura degli Amici del Preesepe sommerso, che hanno organizzato diverse iniziative collaterali: leggi qui.

A Porto Ceresio il presepe sommerso curato dall’associazione GODiving può essere ammirato sulla passeggiata a lago sospesa sulle acque del Ceresio (qui l’articolo di presentazione). Quest’anno il presepe è ancora più bello, grazie alle statue totalmente rinnovate grazie alla collaborazione del Comune.

Anche a Luino il lago è protagonista: la sera della Vigilia Gesù Bambino emerge dalle acque portato dai sommozzatori per raggiungere la chiesa dove si svolge la Messa dei bambini: l’articolo

La Natività nei piccoli borghi

“Andare per presepi” può essere anche lo spunto per scoprire luoghi davvero belli, come i tanti piccoli borghi di cui è ricca la nostra provincia:

A Casalzuigno e nelle frazioni di Aga e Arcumeggia torna, per la seconda edizione, il progetto Adoremus un progetto che coinvolge gli abitanti nella realizzazione di presepi per creare un’atmosfera natalizia lungo le vie del paese con la possibilità di vedere molti allestimenti (leggi qui)

A Maccagno con Pino e Veddasca, la frazione di Garabiolo, anche quest’anno si trasforma nel “borgo dei presepi”: tante le rappresentazioni della Natività realizzate, per lo più con materiali naturali, dagli abitanti della frazione con il gruppo Amici di Garabiolo e il circolo Acli – L’articolo

A Duno, il comune più piccolo della provincia di Varese, i residenti hanno allestito i presepi nei lavatoi del paese – Leggi

Anche Brinzio il borgo diventa scenario per tanti presepi, da cercare con la mappa online realizzata sul sito della parrocchia. L’articolo

Il presepe è una tradizione molto sentita anche in Piemonte e nel Canton Ticino, ecco alcuni suggerimenti in questo articolo di VerbanoNews:

Natività e creatività: i presepi curiosi

Il presepe è un soggetto ideale per scatenare la creatività e non mancano presepi a tema o curiosi:

A Castiglione Olona il circolo culturale Masolino da Panicale presenta “Il presepe di Masolino”, una Natività che ha la particolarità di contenere, in scala ridotta, molti modelli di case, ponti ed altre costruzioni in un’ambientazione prettamente medievale. Leggi

A Vergiate, nella frazione di Sesona, torna a risplendere il presepe luminoso di Luciano Bacchi. Decine e decine di sagome in legno dipinte con vernici speciali, che rivelano i loro colori solo di notte sotto la luce di sette speciali lampade UV. È in una cascina privata, ma i proprietari sono felici di avere visitatori. L’articolo

Guarda il video:



Gesù Bambino nasce nel bosco

A Malnate e Solbiate con Cagno, le Guardie ecologiche del Parco Valle del Lanza hanno realizzato due piccoli presepi molto particolari, da scoprire con una bella passeggiata tra boschi e cave: come arrivare