Regalo di Natale per gli studenti LIUC

Tutoraggio, consigli, ma anche scambio di appunti e di materiale didattico, così come contatti pro car pooling, un network immobiliare per referenze sul trovare alloggio al di fuori del Campus, se in Residenza non ci fosse più posto e, non da ultimo, informazioni sulle Associazioni studentesche e gli eventi in LIUC a cui poter partecipare ma anche da ideare.

Sono solo alcuni esempi di ciò che può fornire StudentLINK, la nuova app sviluppata dagli studenti magistrali di Ingegneria gestionale Marco La Rocca, Andrea de Angelis, Sofia Dall’Asen, Alessio Serreli e Francesco Manfra all’interno di C.LAB – Laboratorio per l’orientamento e la creazione d’impresa, il luogo di incontro tra imprese e Università ideato da ComoNExT – Innovation Hub e LIUC, a sostegno della formazione sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione.

Dopo un primo step con il prototipo già testato, i cinque giovani hanno vinto il bando “Incubatore d’impresa 2022” promosso dalla Camera di Commercio di Como – Lecco e da ComoNExT, aggiudicandosi un voucher di 20mila euro per sviluppare ulteriormente l’applicazione che sarà gratuitamente disponibile per la fase di testing tramite registrazione martedì 20 dicembre 2022, regalo di Natale per tutti gli studenti LIUC.

StudentLINK è la prima startup a nascere in LIUC a seguito del percorso di tutoraggio con ComoNExT , incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

“E’ una giovane startup innovativa, messa in piedi nell’arco di nove mesi, frutto del lavoro di più di due anni, che parte dalle esigenze e dalle problematiche riscontrate come studenti universitari, e trasformata in servizi volti al supporto continuo dello studente durante tutto il percorso accademico”, spiega Andrea.

Prosegue Marco: “Siamo orgogliosi di questo primo risultato, ma saremo soddisfatti solo nel momento in cui riusciremo ad aiutare quanti più studenti possibili”. Una app con tante funzionalità al fine supportare e mettere in contatto gli studenti universitari durante il loro percorso accademico.