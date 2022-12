Storie sotto l’albero: racconti di Babbo Natale, pettirossi e altri animali alla biblioteca Battaini di Castiglione

Giovedì 15 dicembre appuntamento in Biblioteca Civica con “Storie Sotto l’Albero”, letture animate per bambini

Protagonisti saranno Babbo Natale, un pettirosso e tanti altri animali.

La Biblioteca Civica “G. Battaini” di Castiglione Olona, in collaborazione con il gruppo Voci di Carta presenta i nuovi appuntamenti con “Letture in biblioteca”, ciclo di quattro incontri, uno per stagione, dedicati alle letture con animazioni per bambini.

“Storie sotto l’albero” è il titolo del secondo appuntamento che si terrà giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 16.30 al Castello di Monteruzzo, presso la Biblioteca Civica (Via G. Marconi, 1).

L’attività è rivolta a bambini di età compresa tra i 3 e 7 anni, verranno lette tante storie fantastiche. A conclusione dell’evento farà seguito un piccolo laboratorio creativo.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti (massimo 25 partecipanti), prenotando al numero 0331.824867 (Biblioteca Civica) il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 – Si raccomanda la presenza di un solo adulto per bambino.

Il prossimi appuntamenti del ciclo “Letture in Biblioteca” in compagnia del gruppo Voci di Carta saranno giovedì 10 febbraio 2023 e giovedì 19 maggio 2023.