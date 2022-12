Il Varese cerca conferme positive in Coppa Italia

La rimonta contro la Caronnese ha riportato al Città di Varese una vittoria casalinga che mancava da tre mesi, ovvero dalla prima di campionato. Un risultato importante, non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra che si spera possa sbloccarsi e iniziare da qui una nuova stagione.

Il primo banco di prova sarà l’impegno di Coppa Italia di Serie D. Mercoledì 7 dicembre (fischio d’inizio alle ore 14.30) per i sedicesimi di finale della competizione, i biancorossi ospiteranno al “Franco Ossola” lo Sporting Franciacorta, formazione inclusa nello stesso girone ma che lotta per un posto nei playoff. I bresciani, allenati dall’ex Legnano Marco Sgrò, hanno un giorno in più di riposo, avendo giocato – e vinto 2-0 – sabato in anticipo a Breno.

Mister Luciano De Paola spera che il successo di domenica porti nuova linfa alla squadra: «Siamo contenti per una vittoria ripresa nel finale e che sembrava potesse andare come le altre. Invece siamo stati bravi a pareggiarla e vincerla, anche perché per come abbiamo giocato meritavamo di più. C’è stata una reazione incredibile, penso che i tre nuovi hanno dato una ventata di carattere e personalità e quindi siamo molto contenti. Domani ci aspetta una partita importante in Coppa Italia. Farò riposare qualche elemento come Monticone, Gazo e Ferrario, perché il campo domenica era molto pesante e diamo spazio a qualcuno che ha giocato meno. Faremo di tutto per passare il turno perché la Coppa ci interessa molto».

«La gara di domani – prosegue De Paola – può essere sia un fastidio, sia un’opportunità; dipende da dove la si vede. Sicuramente ci serviva lavorare un po’ di più con i nuovi arrivi e questo impegno ci rovina un po’ i piani di allenamento. Speriamo che la fortuna sia girata, ma abbiamo anche giocato di più nella metà campo avversaria, grazie anche alle attitudini dei due nuovi centrocampisti, che attaccano di più gli spazi. Ma tutti hanno fatto un passo avanti; anche Piccoli, che domani spero di farlo giocare per tutta la partita. Lui purtroppo non giocava da aprile e deve ancora trovare la forma migliore, ma per me è un giocatore molto importante. Il Franciacorta è una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica con giocatori importanti. Ci aspettiamo di fare una partita importante, anche dal punto di vista qualitativo».

Il Varese dovrebbe quindi scendere in campo con un 4-3-3 con Battistella e Truosolo sulle fasce, Rossi e Parpinel in mezzo. Piccoli agirà davanti alla difesa con Mecca e Rossini mezzali, davanti Cappai punta centrale, con Scarpa e Pastore esterni.

Chi passerà il turno affronterà il prossimo 11 gennaio 2023 agli ottavi la vincente della sfida tra Arconatese e Giana Erminio.

