Al Condominio di Gallarate in scena “Camera con crimini”, una pièce tra il rosa e il noir

Attesissima, arriva sabato 4 febbraio (alle ore 21) al teatro Condominio di Gallarate Camera con crimini. Una pièce tratteggiata di rosa, noir e tanto fiato sospeso, ma anche di sonore risate in sala grazie ai protagonisti Sergio Sgrilli e Corinna Grandi, volti amatissimi di Zelig, più il bravo attore Aristide Genovese.

In scena aleggia, in tre momenti diversi della stessa camera d’albergo, una sorta di istinto omicida, ma capiterà davvero? Nella commedia si espone per prima Arlene, combattuta tra la routine col marito Paul (banale e sbiadito venditore di auto) e la sua passione clandestina per Mitchell, dentista attraente e altezzoso. E poi, senza anticipare cosa e come, gli altri.

Nessuno dei tre tuttavia riuscirà ad affermare dignitosamente la propria natura, né a farsi amare per ciò che lo rappresenta: un vortice che li coinvolge tutti, inghiottendoli, fino a ipotizzare gesti estremi da attuare. Improbabili crimini che vedranno in sequenza come vittime designate il marito, l’amante e la moglie, consapevoli del sottile confine fra amore e odio, eppure sommersi dall’inevitabile contagiosa interdipendenza di tale triangolo.

Una commedia frizzante, ricca di colpi di scena paradossali nel ben studiato e stupefacente scambio di ruoli: da amante a vittima, da tradito a carnefice, da “adorato e unico” a probabile “morto stecchito”. Le esilaranti situazioni, le ipotesi e i cambi di prospettiva tengono alta l’attenzione, ma ogni tanto un pensiero rimbalza tra il pubblico: chi non ha mai provato, in un momento di rabbia o di estrema delusione, quell’ “istinto omicida” che domina la pièce? Senza passare dalla teoria alla pratica, grazie a Dio.

Informazioni

Costi: poltronissima 28€ rid. 25€, poltrona 25€ rid. 22€, galleria 22€ ridotto 19€

generazione Z (dal ’97 al 2010) in biglietteria con tesserino liceo o università: € 10 in biglietteria giovedì h. 17/19, sabato h. 10/ 12 o un’ora prima dello spettacolo.

On line: www.ticketone.it (con prevendita) e su www.melarido.store (assegnati dopo ordine e saldo, da ritirare la sera stessa.