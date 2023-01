Arrivano i contenitori per l’olio usato a Varese: ecco i punti dove ottenerli

Il Comune di Varese sta continuando a implementare il servizio di raccolta differenziata della città, con l’obiettivo di aumentare la sostenibilità ambientale. A tale scopo, sono ora disponibili i nuovi contenitori per la raccolta dell’olio da cucina esausto, che verranno consegnati a tutte le utenze domestiche della città.

La consegna avverrà in alcuni punti della città: il lunedì in Piazzale Don Giuseppe Tornatore, nei pressi di Via Foresio, dalle 9 alle 14; il sabato al Centro Ambientale Mobile in Piazza Repubblica dalle 9 alle 14 e nei punti di raccolta del Centro Ambientale Mobile, in base al nuovo calendario, ora in corso di definizione.

Una volta ottenuto il contenitore, i cittadini potranno riempirli e conferirli alla piattaforma ecologica o allo stesso centro Ambientale Mobile (CAM). I contenitori potranno poi essere conservati per un successivo utilizzo.