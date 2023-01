Genitori a confronto a Cislago: la lotta contro le dipendenze raccontata da Gianpietro Ghidini e Carolina Bocca

Appuntamento all’auditorium comunale di Cislago Venerdì 20 gennaio per un’iniziativa aperta a tutti sulla sensibilizzazione alla lotta contro le dipendenze. L’incontro “Lasciami volare” avrà come ospiti Gianpietro Ghidini e Carolina Bocca.

L’evento, che si terrà alle ore 20:45, è organizzato dall’associazione Amici dell’Infanzia e coinvolgerà gruppi giovanili, scuole, istituzioni e risorse del territorio per promuovere relazioni positive all’interno della comunità e attenzione alle tematiche relative all’adolescenza e ai giovani.

Gianpietro Ghidini è il papà di Emanuele, tragicamente scomparso il 24 novembre del 2013 a 16 anni nelle acque del fiume Chiese, a Gavardo in provincia di Brescia, dopo aver provato una pasticca di LSD. Ghidini condividerà la sua storia attraverso i suoi libri “Lasciami volare” e “Era tutto perfetto” e come, dopo la morte del figlio, abbia dato vita alla Fondazione Ema Pesciolino Rosso, con la quale porta la sua testimonianza in tutta Italia.