Un “concerto per non dimenticare” a Lonate Pozzolo

In occasione del Giorno della Memoria il Comune propone alla cittadinanza il “Concerto per non dimenticare” previsto domenica 29 gennaio dalle ore 20.45 presso la Sala “Ulisse Bosisio” del Monastero S. Michele sito in via Cavour 21 c/o Parco Bosisio.

Un incontro per non dimenticare la più grande tragedia del XX secolo attraverso l’esecuzione di brani e musiche popolari tradizionali del repertorio musicale Klezmer Yiddish.

Con Chiara Torselli al violoncello, Ida Di Vita alla violino, Jamiang Santi alla viola e la voce narrante di Marco Zanolini.