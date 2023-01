A Varese una serata con Legambiente sulla crisi climatica, tutti i candidati sono invitati

Le elezioni regionali in Lombardia sono ormai alle porte e in attesa di conoscere tutti i candidati che si sfideranno per il governo della Regione Legambiente Varese ha deciso di costruire un’occasione per mettere sul piatto i temi legati ad ambiente e crisi climatica.

Martedì 10 gennaio alle 21 al Salone Estense di via Sacco, a Varese, Legambiente ha organizzato una serata per ragionare su questi temi insieme a Giacomo Grassi, ricercatore presso il JRC di Ispra, esperto di foreste e cambiamenti climatici e membro dell’IPCC, la comunità di scienziati che per l’ONU stilano i rapporti sullo stato del clima. Grassi racconterà cosa è successo alla Cop 27, l’ultima conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si è svolta a Sharm el Sheikh in Egitto lo scorso novembre.

In un dialogo con Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia, si potrà poi ragionare su quali politiche può mettere in campo il territorio varesino e lombardo per adattarsi e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

«Questi temi, ci sembra, non sono al centro del dibattito politico come invece esigerebbe l’urgenza della situazione – spiega Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese – Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini e tutti i candidati alle regionali a questa serata che ha lo scopo di mettere la voce della comunità scientifica a disposizione di tutti i cittadini rispetto a temi che sono sempre più vicini e quotidiani: basti pensare alle temperature anomale ed alla siccità che ci ha colpito questa estate e che non si è ancora risolta. Il tutto perché si possa giudicare, anche attraverso queste lenti, la campagna elettorale che sta entrando nel vivo.»

L’incontro, patrocinato dal Comune di Varese, vedrà la partecipazione dell’assessore Nicoletta San Martino che porterà i saluti istituzionali.

«Ci aspettiamo che anche chi si vuole candidare a rappresentare i cittadini lombardi partecipi a questa serata per confrontarsi con esperti e cittadini sulle priorità per le politiche della Lombardia e della provincia di Varese», conclude Valentina Minazzi.