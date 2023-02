A Gavirate un weekend per innamorati tra baci e bicicletta

Un bacio sotto l’arco di San Valentino. È la proposta del Comune di Gavirate insieme al Distretto dei 2 Laghi in vista della giornata degli innamorati. In anticipo rispetto alla ricorrenza, sabato 11 febbraio, in Viale Garibaldi verrà realizzato un arco dove potersi fermare e scattare una foto che riproduca l’amore.

La foto potrà concorrere all’estrazione di un premio a sorpresa. L’arco attende gli innamorati tra le 16.00 e le 20.00.

Il weekend dedicato a San Valentino prosegue con la pedalata a tema. Alle 8.00 di domenica 12 febbraio, ritrovo sempre in corso Garibaldi dove prenderà il via, tra le 8.15 3 l3 9.30 la pedalata di San Valentino “Memorial Bruno Bertagna”. È possibile iscriversi sia sabato sia la domenica mattina.