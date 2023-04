A Luino il “corso” per trovare lavoro in Svizzera

L’ufficio InFormaLavoro, gestito attraverso il Piano di Zona distrettuale del Comune di Luino e coordinato da Provincia di Varese, ha organizzato una serie di incontri esperienziali per la ricerca del lavoro.

Gli incontri, svolti con una modalità attiva, sono rivolti a persone che hanno bisogno di implementare e sviluppare le proprie tecniche di ricerca di lavoro e si terranno a Luino nel mese di maggio. Tenuti dalla Dott.ssa Marcella Guelli, esperta in consulenza di carriera ed orientamento, gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca del Comune di Luino, Piazza Risorgimento – 2, dalle 10.00 alle 12.00.

CALENDARIO e TEMI

8 maggio, ore 10.00 – 12.00: “COMPRENDERE IL MERCATO DEL LAVORO PER INSERIRSI – Le caratteristiche del mercato del lavoro, la vicina Svizzera – Competenze richieste”;

15 maggio, ore 10.00 – 12.00: “GLI STRUMENTI, IL DOSSIER DI CANDIDATURA – Il Curriculum Vitae, le lettere di candidature, differenza e utilizzo; i certificati di lavoro e le referenze; sviluppo dei documenti”;

22 maggio, ore 10.00 – 12.00: “LA RICERCA ATTIVA ED EFFICACE – Strategie e piano di azione: districarsi nel mondo di internet, siti, agenzie di collocamento, servizi”;

A conclusione del percorso: COLLOQUIO INDIVIDUALE, un momento individuale per approfondire i temi sviluppati e la propria strategia di ricerca. Il focus è sulla definizione di obiettivi specifici e sui comportamenti efficaci da attivare.

Gli incontri sono rivolti ai cittadini che risiedono nei 24 comuni afferenti: Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna.

Per iscriversi:

– rivolgersi al Centro per l’Impiego o all’Ufficio InFormaLavoro in Via B. Luini 16/b a Luino (sopra la posta) oppure

– cliccare qui e compilare il modulo di iscrizione “Starter work” (link qui)