Brase: «Un rimpianto i play-off? Controlla ciò che è controllabile»

BRASE 1: «Una partita fenomenale, l’ultima in casa ed è stata incredibile. Quando sono arrivato me l’avevano detto, ma ho visto molto di più: i tifosi ci hanno aiutato a superare i nostri momenti difficili. Abbiamo vinto con il contributo di tutti, dai giocatori a tutto lo staff: Colbey Ross ha fatto una tripla doppia, Justin Reyes in settimana ci ha detto di voler giocare nonostante l’infortunio e ci ha regalato 20 minuti di grande importanza e qualità. Ma sono stati tutti bravi: sono orgoglioso di allenare questi ragazzi e sono contento che questa vittoria sia arrivata nel compleanno di Luis Scola (il ceo di Pallacanestro Varese, ndr)»

BRASE 2: «La reazione nello spogliatoio alla penalizzazione? Dal primo giorno dico ai ragazzi: controlla quello che puoi controllare, poi pensa alla prossima azione. Non bisogna pensare troppo al futuro, né guardare troppo al passato, ma vivere nel presente. È stato il nostro copione per questa stagione e anche per questa partita. Sono orgoglioso di questa reazione anche se, certo, è stata una settimana stancante, ho perso molto sonno, ma non credo che dormirò nemmeno questa notte (ride, ndr)»

BRASE 3: «Se mi dispiace di non giocare i playoff? Fa arrabbiare, stiamo lavorando da luglio, mi dispiace di non poter portare questa energia nella post season. Però è una cosa che non possiamo controllare: andiamo avanti a giocare. Le decisioni sono state prese, noi continuiamo a lottare. Se il prossimo anno resterò a Varese? È stata una grande stagione, ma manca ancora una partita. Non ho ancora pensato al futuro: ci godiamo questa serata e domani iniziamo a preparare la prossima gara (domenica 7 alle 18:00 a Bologna contro la Virtus a caccia del primo posto in classifica, ndr)»

BRASE 4: «Questo è stato il mio primo anno in Italia, sono partito con grosse aspettative perché avevo molta fiducia in questa squadra. Sono davvero orgoglio di questo gruppo (cita uno a uno tutti i giocatori, ndr) e credo di essere cresciuto molto, sia personalmente che professionalmente»

BRASE 5: «Un giudizio su Caruso? Willy è stato incredibile quest’anno. È un giocatore che viene a lavorare ogni giorno, fa domande, studia i video. E poi è un bravo ragazzo, sempre felice, a uno così non puoi che augurare di avere successo. Anche questa sera, quando è uscito Tariq Owens (espulso per falli a 8 minuti dalla fine, ndr), ha giocato benissimo»

SACRIPANTI 1: «Abbiamo chiuso il primo quarto sotto di 16, poi siamo stati bravi a ricompattarci, difendendo a tutto campo, mettendo più energia negli 1 contro 1 difensivi, più accortezza contro i loro pick&roll. In due o tre occasioni ci siamo riportati a meno 5, meno 6, ma Varese ci ha sempre respinto indietro»

SACRIPANTI 2: «Siamo stati bravi nel secondo, nel terzo e nella prima parte del quarto quarto a mantenere la partita come volevamo, gestendo il ritmo. Ma nei primi 10 minuti e negli ultimi 5 non siamo stati capaci, abbiamo lasciato campo aperto a Varese e loro in questo sono molto bravi»