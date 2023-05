Cento supercar colorate sulle strade del Lago Maggiore: è il momento della Crazy Run

Non solo la crociera piena zeppa di vip organizzata da Louis Vuitton, non solo il grande evento di Kawasaki Italia: sulle sponde del Lago Maggiore in questi giorni è arrivata anche un’altra manifestazione decisamente appariscente, colorata e vivace. Si tratta della Crazy Run che vede impegnate un centinaio di vetture, la gran parte delle quali sportive gran turismo, impegnate in una sorta di gara di regolarità che fa base a Baveno e tappa anche sulla sponda lombarda.

I partecipanti utilizzano auto con livree particolarmente vivaci ma prive di dispositivi satellitari, navigatori e simili: l’organizzazione fornisce ora e località di partenza ai piloti e una serie di indizi. Gli equipaggi devono decifrare le indicazioni e quindi raggiungere il check point successivo per poi proseguire: una sorta di caccia al tesoro da portare avanti su sedili di lusso. Non si tratta in nessun modo – da regolamento – di una gara di velocità e quindi i concorrenti sono tenuti a rispettare il codice della strada.

Al via numerose supercar: l’elenco iscritti conta svariate Ferrari, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Lamborghini e via dicendo. Accanto alle gran turismo però ci sono anche diverse auto storiche o vetture particolari come Hummer, Defender e altri tipi di jeep che hanno dato vita a un serpentone colorato, bizzarro e divertente. Nella mattinata di oggi – venerdì 26 – i protagonisti della Crazy Run hanno percorso le strade della sponda lombarda del Lago Maggiore, risalendo da Angera e Ispra in direzione di Laveno.

L’evento motoristico proseguirà anche sabato 27 quando sono in programma gli ultimi tratti di gara e le premiazioni (sempre a Baveno) con numerosi riconoscimenti speciali, legati anche al “look” di vetture e partecipanti. Al seguito delle vetture anche le troupe di Sky Sport che stanno realizzando uno speciale per la trasmissione “Icarus 2.0” che andrà prossimamente in onda.