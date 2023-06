I bambini inaugurano la mostra diffusa Esploratori di immagini e parole 2 a Cazzago

A pochi giorni dalla fine della scuola è tempo di bilanci: come hanno vissuto la scuola i bambini della primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo? Come esploratori.

I bambini, guidati dalle insegnanti, hanno cercato, trovato, studiato, colorato, costruito, letto, raccontato. E il loro racconto di questo anno scolastico è diventato una mostra “Esploratori di immagini e parole 2” – a richiamare quella presentata lo scorso anno. Una mostra diffusa tra le ghiacciaie, la darsena, i vicoli e i cortili del paese, inaugurata lunedì 5 giugno alla presenza dei sindaci Emilio Magni (Cazzago Brabbia) e Fabrizio Montonati (Inarzo).

Galleria fotografica Esploratori di immagini e parole, la mostra diffusa della scuola Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo 4 di 22

«Questa mostra vuole essere un’esposizione di quanto i nostri bambini hanno realizzato attraverso una pedagogia attiva di approccio reggiano nel nostro atelier , sapientemente guidati dalla nostra atelierista Maria Chiara Mannucci e attraverso l’esplorazione degli albi illustrati grazie alla cura e alle narrazioni di Paolo Colombo con il progetto lettura», ha spiegato la coordinatrice di plesso, Marzia Giorgetti.

La mostra vuole essere un’esperienza di bellezza e meraviglia per tutti coloro che la visiteranno. Si articola in diverse sezioni che seguono il percorso esperienziale, di ricerca e scoperta compiuto nell’arco dell’anno dai nostri alunni.

IL COLORE E LE TRACCE è l’intreccio di percorsi di bellezza e meraviglia attraverso il colore per sviluppare l’immaginazione ed ascoltare le emozioni. Sono le emozioni che hanno accompagnato i bambini nell’approccio a diversi strumenti e rappresentate con la lavagna luminosa, condivise, scoperte , le abbiamo dipinte e condivise con gli altri.

STUDIO E DIPINGO CON LA NATURA nasce dalle sperimentazioni con i colori e con elementi naturali: grazie alle lampade uv e agli elementi fluorescenti, le trasparenze e le sovrapposizioni, la mescolanza dei colori e a svariati elementi naturali è stato possibile compiere profonde riflessioni e grandi scoperte.

L’INCONTRO CON GLI ALBI ILLUSTRATI, guidati da Paolo Colombo. L’albo illustrato è qui inteso come forma di narrazione visiva e verbale e soprattutto di riflessione sul libro come luogo di esplorazione e scoperta, di avventura emotiva e intellettuale, come strumento prezioso per dare forma, spazio e voce alle domande dei bambini che interrogano il mondo e il loro rapporto con esso. Se il nostro sguardo si mette al loro servizio, gli albi illustrati si rivelano per i bambini (ma anche per noi adulti) un paesaggio multiforme e ricco di grandi scoperte.

PROGETTO CONTINUITÀ con le materne di pertinenza ‘Asilo Infantile Coniugi Vanoletti- Gariboldi’ di Cazzago Brabbia e la Scuola dell’Infanzia ‘U. Bassi’ di Inarzo. I bambini dell’ultimo anno della materna e i bambini di classe prima della primaria hanno lavorato insieme partendo dall’albo illustrato ‘Arcobaleno. Il pesciolino più bello di tutti i mari.’ Ne hanno rappresentato il protagonista liberi di sperimentare con il colore, con spugne, dita o fare impronte con oggetti. Una storia che evidenzia il legame con la cultura lacustre del territorio e che valorizza l’inclusione, la condivisione e l’amicizia

SCAMBI DI LETTERE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA LUCIANO SCOTTI DI LAVENO MOMBELLO che condivide con la primaria Pascoli di Cazzago l’approccio reggiano

SONO LA MIA SCUOLA: il punto di vista dei bambini e delle bambine che della scuola si sentono parte e la abitano.

La mostra rimarrà allestita e sarà visitabile nei prossimi giorni sino a tutto il fine settimana.