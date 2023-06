Tutti a tavola: a Cassano Magnago arriva la Sagra della Puglia

Per tutto il weekend (da venerdì 2 a domenica 4 giugnon 2023) a Cassano Magnago (area feste di via Primo maggio) sembrerà di essere in vacanza in un terra magica, la Puglia, gustando un ricchissimo menù di specialità regionali a partire dalle mitiche bombette con caciocavallo, le orecchiette alle cime di rapa, la puccia salentina, friselle e molto altro ancora. (Il normale svolgimento della manifestazione sarà garantito anche in caso di maltempo. Grazie alla tensostruttura di 1600 mq, infatti, i partecipanti potranno godersi l’evento anche in caso di pioggia comodamente seduti e serviti ai tavoli e al coperto).

Non solo ottimo cibo pugliese, ma anche un mondo di intrattenimento per tutte le età con concerti e spettacoli dal vivo. Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà.

PRENOTAZIONI:

Per prenotare basta compilare questo semplice modulo online.

Oppure chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp al numero 3495382384

MENU COMPLETO

Antipasto pugliese

(Capocollo, pettole, scagliozze, treccina di mozzarella, frisella con pomodoro) Cono di pettole e scagliozze

Frisella con pomodoro e basilico

Puccia salentina salsiccia e friarielli

Puccia con polpo, cime di rapa e mozzarella

Orecchiette con cime di rapa

Minchiarjeddi (maccheroni di pasta fresca) con pomodoro e polpette Riso patate e cozze

Pasta al pomodoro

Bombette con patatine

Polpette con pomodoro

Cicoria saltata

Patatine fritte

DOLCI:

Pasticciotto alla crema

Panna cotta al caramello

PROGRAMMA COMPLETO:

Venerdì 2/6

19:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno 21:30 Il Karaoke di Ariele, torna il Karaoke collettivo! 01:00 Chiusura

Sabato 3/6

19:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno 22:00 Malapizzica (pizziche e tarante pugliesi) live 01:00 Chiusura

Domenica 4/6

12:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno 15:00 Chiusura

19:00 Apertura, cucine e tiro a segno

21:30 Luciano e Paola (liscio) live

00:00 Chiusura