Anna De Pietri a Varese in Silentaloud

RICOSTRUIRE IN COMPAGNIA NOMADE di culture e letture questo sabato, 2 settembre alle 19, riserva la prima sorpresa degli ultimi incontri della ventesima stagione di abrigliasciolta.

La performance SILENTALOUD avvolgerà i lettori ALOUD IN THE GARDEN con Anna De Pietri e il suo Nove stelle più una. I dieci racconti escono dalle pagine per portare gli stessi partecipanti nel libro.

Si raccomanda la puntualità: alle 19 partirà SILENTALOUD, performance per voce sola a cancello chiuso, per consentirne fruizione ai venti partecipanti. Al termine, circa 19:10, l’ingresso riaprirà per l’incontro con tutti i lettori e all’autrice.

L’ingresso è sempre libero con gradita prenotazione: diffusione@abrigliasciolta.it