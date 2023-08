Giovedì inizia la festa a Masnago con il Palio

È il momento del Palio delle sei contrade di Masnago, una delle manifestazioni della tradizione della città di Vaerese. Tradizionale appuntamento che a fine estate si trasforma in festa popolare nel quartiere: fulcro dell’evento è l’oratorio di via Bolchini e i vicoli del quartiere, con mostre, sfilate, gare, spettacoli teatrale e buon cibo.

«Il Palio di Masnago festeggia 45 anni, dando continuità a un momento di condivisione, solidarietà, tradizione e festa del rione e di tutta la città» dice l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari «Un evento che prosegue anche grazie all’impronta positiva lasciata da due figure di riferimento importanti come don Franco Re e don Sergio Vegetti».

Tanti gli appuntamenti in programma

Sabato 2 settembre nella Chiesa di Masnago ci sarà la messa per Stefano. A seguire, in oratorio, giochi sul campo di calcio per adulti e bambini.

Domenica 3 settembre alle 17.30 nella Cripta di via Petracchi ci sarà l’inaugurazione della mostra Ad usum fabricae, per conoscere le vicende che accompagnano la costruzione del Duomo di Milano.

Venerdì 8 settembre dalle 19 il bar di via Caracciolo ospita dei momenti musicali, mentre la sala teatro oratorio alle 21 ospita la commedia Rifarsi una vita.

Sabato 9 settembre dalle 15 alle 21 la piazza Ferrucci sarà animata dal concerto live. Alle 19 la grande tavolata del palio in via Bolchini, alle 21.30 sul sagrato della chiesa il concerto Bruco Gospel Choir.

Domenica 10 settembre alle 9.00 l’apertura delle bancarelle delle contrade in via Petracchi, alle 10.30 la messa con la consegna del Palietto d’oro 2023, alle 12.00 la Gara della torta “Un capolavoro di cioccolato”, per poi proseguire dalle 12.00 con il pranzo al banco gastronomico.

Alle 16.15 dal Parco Mantegazza partirà il Corteo folkloristico accompagnato dalla Banda di Capolago. Alle 17 il campo dell’oratorio ospita la storica Gara della Brenta, con i contradaioli che con gerli e carriole si sfideranno in un percorso ad ostacoli per aggiudicarsi il primo posto del 45° Palio delle 6 contrade di Masnago.

Alle 17.45 la premiazione con le autorità, alle 18.00 al Castello di Masnago il Concerto della rassegna La musica degli angeli, per chiudere infine la manifestazione con la cena finale.