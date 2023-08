Monti (Lega): “Per l’Ospedale di Cittiglio investimenti e programmazione”

La lettera di una cittadina in merito alla presunta mancanza di investimenti all’ospedale di Cittiglio ha portato oltre alla risposta dell’Asst Sette Laghi anche alla presa di posizione del consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia

——

Gentile direttore,

ho letto con molta attenzione e interessamento quanto riportato sul vostro giornale dalla signora Mentasti, che ringrazio davvero per la segnalazione fatta; l’ascolto è un momento che non deve mai mancare nel rapporto istituzioni-cittadini, specie se serve a evidenziare situazioni o esperienze personali che potrebbero aiutare altri cittadini in futuro.

Questa occasione è utile per spiegare chiaramente quanto fatto da Regione Lombardia per l’impianto di raffrescamento e più in generale per le infrastrutture ospedaliere del nosocomio di Cittiglio, presidio ospedaliero nel quale mi recai in visita cinque anni fa, fresco del nuovo incarico da Presidente della

Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, dove ebbi la possibilità di costatare effettivamente la

necessità di investire su un nuovo impianto di raffrescamento oltre che su un rinnovamento del parco

tecnologico. Da quel momento gli investimenti su Cittiglio grazie all’attenzione di Regione Lombardia non

sono mancati. Penso alla macchina per TAC all’avanguardia, del valore di mezzo milione di euro, in consegna

in questi giorni, la realizzazione del nuovo CAL-Dialisi (640mila euro), la prossima ristrutturazione dell’intero nucleo antico dell’ospedale, per un investimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, e per la primavera 2024, inizieranno anche i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso, finanziati con fondi Invitalia per circa 600 mila euro.

Circa il raffrescamento confermo che grazie allo stanziamento di un valore complessivo di € 2.300.000 è in corso la procedura per l’affidamento per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione dei reparti di degenza. Si tratta, in particolare, della realizzazione del nuovo gruppo frigorifero e del potenziamento della cabina elettrica. Un’opera infrastrutturale molto importante che ho fortemente sostenuto in questi anni e che oggi sta per essere realizzata grazie all’intervento economico molto rilevante da parte di Regione Lombardia.

In merito alla camera iperbarica voglio sottolineare che questo nuovo finanziamento regionale deciso poche

settimane fa non andrà a sottrarre risorse a nuovi investimenti e anzi permetterà di potenziare le cure sul

territorio, come ad esempio il trattamento del piede diabetico, a pazienti che a oggi si rivolgono a strutture

private o più lontane.

Colgo l’occasione per comunicare che, a fronte dei danni causati dal maltempo, ho condiviso con la direzione

sanitaria la necessità di effettuare un sopralluogo, già la prossima settimana, a Cittiglio per offrire la massima

vicinanza di Regione Lombardia al territorio.

EMANUELE MONTI

Consigliere regionale

Presidente Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia Consiglio regionale della Lombardia