A Tradate appuntamento con Zitto! Zitto!, il teatro comico di strada

L’appuntamento per le strade della città fa parte del calendario del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri

Sabato 2 settembre ad ore 21.00 (ingresso gratuito), presso piazza Mandela a Tradate, il Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri (www.festivalcomicita.it) – sostenuto dal comune di Tradate, da Regione Lombardia e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, andrà in scena con lo spettacolo di teatro comico di strada Zitto! Zitto! di e con Claudio Cremonesi.

Un comico personaggio si aggira per le strade: pedalando una valigia, con dei copertoni a tracolla, apre il suo baule nel quale sono racchiusi tutti gli ingredienti dello spettacolo. Zitto zitto, crea il cerchio, coinvolge il pubblico, fa danzare scope e lancia bottiglie, trasforma bauli e cavalca giraffe, gioca col fuoco ma non si scotta, e sulla sua sfera rotola via.

Con copertoni tirati in cielo come fuochi d’artificio saluta la gente, chiude il suo baule e riprende la strada,zitto, zitto! Clownerie, giocolerie, equilibrismi, acrobazie, coinvolgimento del pubblico. Questi sono gli ingredienti di uno spettacolo che colpisce per originalità, comicità e poesia.