Il Varese ha scelto Perez, ora tocca al giocatore decidere

Quella della punta è ormai diventata una telenovela in casa Città di Varese e per chi frequenta il centro sportivo delle Bustecche durante gli allenamenti è diventato quasi l’unico argomento di cui parlare. La società ha deciso di puntare su Leonardo Perez (foto Faceoobk – Virtus Francavilla), classe 1989 che ha giocato oltre 400 gare tra Serie B e Serie C e per la prima volta potrebbe scendere in Serie D. In settimana Antonio Rosati ha avuto un incontro a Milano con il procuratore dell’attaccante e con la Virtus Francavilla, squadra proprietaria del cartellino che con la chiusura del calciomercato si defila dalla trattativa svincolando l’attaccante, tanto è vero che non gli è stato assegnato un numero di maglia per la nuova stagione.

Ora Perez quindi avrà la possibilità di scegliere liberamente la sua nuova casa calcistica. Ha ricevuto diversi attestati di stima, soprattutto da club del sud, e anche la Reggina in caso di Serie D potrebbe puntare su di lui. Il Varese conta di aver messo sul piatto ma fiches importante, anche a livello economico, per battere la concorrenza e convincere il giocatore. Perez sta ragionando sulle offerte che ha sul tavolo, una scelta che ovviamente ha dei risvolti anche famigliari. Sicuramente in settimana ci saranno altre puntate, sperando che la parola “fine” arrivi entro la prima di campionato (domenica 10 settembre).