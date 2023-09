Squilli di tromba e voci d’organo ad Azzio

Sarà Fabiano Maniero, per vent’anni Prima Tromba del Teatro la Fenice di Venezia con il suo organista Silvio Celeghin a far risuonare in modo inedito le antiche volte della chiesa del Convento di Azzio. Infatti, la voce maestosa e solenne dell’organo Mascioni, costruito nel 2015, è per la prima volta accostata al suono possente e brillante della tromba: un abbinamento consolidato nei secoli, che ha goduto della mano di notissimi autori soprattutto nel periodo rinascimentale e barocco, ma che viene proposto ad Azzio per la prima volta.

Sarà un duello o un connubio? MusiCuvia ci invita a scoprirlo sabato 16 settembre alle ore 21: fedele alla sua missione di portare la musica di tutti i generi e a tutti in Valcuvia, ci offre un concerto dal programma molto interessante, eseguito da maestri di chiara fama. Fabiano Maniero alla tromba e l’organista Silvio Celeghin, entrambi docenti di Conservatorio, interpreteranno i migliori successi del periodo barocco, in un viaggio sonoro che toccherà diversi paesi europei, offrendoci l’ascolto di autori celeberrimi quali Vivaldi e Handel. Lo stesso organo di Azzio si presta perfettamente al repertorio della serata, perché, pur essendo stato realizzato nel 2015, è stato costruito dalla ditta Mascioni in perfetto stile barocco. È da ricordare anche che il fondatore della celebre famiglia, Giacomo Mascioni, ha iniziato ad imparare l’arte organaria proprio all’interno di questa chiesa, attorno al 1825, apprendendo i primi rudimenti sulla costruzione degli strumenti a canne dall’organaro lodigiano Gaspare Chiesa, che in quel periodo soggiornava presso il Convento di Azzio, ospite degli zii frati di Giacomo, il quale nel 1829 aprì la sua fabbrica a Comacchio, a pochi chilometri dalla chiesa. L’ingresso al concerto è gratuito, così come tutti gli eventi di MusiCuvia, in quest’occasione sostenuta anche dalla Proloco di Azzio. Fondata da Andrew Jolliffe, Margherita Gianola e Adalberto Riva, con l’appoggio dell’Associazione Momenti Musicali, i concerti di MusiCuvia sono sostenuti da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità Montana Valli del Verbano, Associazione Culturale Valcuvia, quattro Comuni della Valcuvia oltre che da diverse altre associazioni locali e sponsor privati.

Ma chi sono i protagonisti della serata?

Fabiano Maniero si è diplomato nel 1984 al Conservatorio di Padova, e in seguito si è perfezionato con A. Ghitalla, P. Thibaud, S. Burns, R. Martin e G. Parodi, e nel 1997 ha conseguito il diploma di concertista con il massimo dei voti presso il Conservatorio Superiore di Zurigo. Al Teatro La Fenice ha suonato sotto la direzione di grandi maestri come ad esempio Riccardo Muti, Loren Maazel, Riccardo Chailly, Sir John Elliott Gardner il grande pioniere britannico del revival barocco in Europa. Come Prima Tromba solista ha collaborato anche con l’Orchestra A. Toscanini di Parma, i Pomeriggi Musicali di Milano, i Solisti Veneti. Ha registrato numerosi CD, con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella dei film. È docente al Conservatorio di Castelfranco Veneto.

Silvio Celeghin, diplomato in Pianoforte, Organo e Clavicembalo con il massimo dei voti presso i Conservatori di Padova e Castelfranco Veneto, si è perfezionato con docenti quali Francesco Finotti, Jean Guillou, Luigi Ferdinando Tagliavini e Olivier Latry, l’organista titolare della cattedrale Notre Dame di Parigi. E’ stato premiato in vari Concorsi internazionali e nazionali; numerose le sue incisioni discografiche in CD e DVD. Ha suonato sotto la direzione di C. Scimone, M. Viotti, H. Rilling, D. Matheuz, A. Pappano e molti altri. Diretto da Riccardo Muti, ha partecipato al concerto inaugurale del Teatro La Fenice dopo il restauro (2003), trasmesso in diretta televisiva. Ha suonato in Italia, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Olanda, Croazia, Bulgaria, Austria, Belgio, Spagna, Turchia, Svezia, Ungheria, Messico, Germania, Finlandia, Russia, Venezuela, Brasile, Cina, Corea, Libano, Siria. E’ Organista Titolare dell’Arcipretale di Trebaseleghe (Pd) e docente al Conservatorio di Venezia.

Il programma di settembre, per MusiCuvia, è ancora molto ricco di incontri: il 17 settembre, nel parco di Cuvio si potrà assistere ad una vera e propria maratona pianistica con oltre 6 ore di musica, e poi, fino a Natale, il festival offrirà ancora una gamma di musica sempre più diversificata per soddisfare tutti i gusti e curiosità. In Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti e quindi per tutti, appuntamento con VOCI D’ORGANO E SQUILLI DI TROMBA per sabato 16 settembre alle ore 21.00 ad Azzio presso la Chiesa del Convento.