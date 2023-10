L’itis Riva di Saronno attiva l’indirizzo “Trasporti e logistica”

L’offerta formativa del Saronnese si arricchisce grazie all’attivazione all’Itis “Giulio Riva” dell’indirizzo “Trasporti e Logistica”. Si tratta di una vera e propria novità nel panorama formativo della zona, che vede ancora una volta lo storico istituto di via Carso protagonista del cambiamento sociale ed economico.

L’approvazione ufficiale è arrivata qualche giorno fa dal tavolo congiunto tra Amministrazione provinciale e Ufficio scolastico di Varese, che ha ritenuta fondata la domanda presentata dal “Riva” per l’apertura di questo nuovo indirizzo: «Gli enti coinvolti – ha commentato la dirigente scolastica Monica Maria Zonca – si sono subito dimostrati interessati a questo nuovo percorso di studi, in linea con le richieste del mercato nella nostra zona. Non a caso abbiamo anche raccolto l’adesione entusiastica della Camera di Commercio e dell’Unione Industriali, oltre che di alcune realtà industriali che operano in questo settore».

In effetti nel Basso Varesotto mancava un indirizzo di studi in Logistica, che è invece un tassello fondamentale per l’economia della zona: le aziende del settore non a caso sono costantemente alla ricerca di personale specializzato, e il “Riva” intende rispondere proprio a questa domanda: il diplomato in Logistica infatti avrà competenze nella progettazione dei mezzi e degli impianti relativi all’organizzazione di servizi e di sistemi logistici e opererà nell’ambito delle infrastrutture e in quello dello spostamento e del trasporto di persone e merci, anche a livello internazionale.

Le materie caratterizzanti del nuovo percorso di studi saranno in particolare “Logistica” e “Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto”, affiancate a quelle di “Meccanica e Macchine” e di “Elettrotecnica”. Un percorso completo dunque, che arricchisce la già ampia offerta formativa dell’istituto tecnico di Saronno.

Dal prossimo anno infatti gli indirizzi attivati saranno ben sei: Chimica e Materiali, Meccanica e Meccatronica, Elettrotecnica e Robotica, Energia, Informatica e Logistica.

Tutte specializzazioni in linea con le esigenze del territorio, non solo dal punto di vista lavorativo: «Chi frequenta il nostro Istituto – prosegue la dirigente scolastica – trova lavoro immediatamente, ma molti invece preferiscono proseguire gli studi, frequentando un ITS o l’università. Non a caso noi stessi siamo soci di ben tre ITS del territorio e la collaborazione con le università lombarde è costante». Nelle prossime settimane il nuovo indirizzo, oltre agli altri cinque storicamente già presenti, sarà pubblicizzato durante i numerosi eventi di orientamento per le terze medie organizzati sul territorio.