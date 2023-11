Consiglio Comunale Luino: nominata la nuova commissione Bilancio

Commissioni costantemente deserte, ritardi nella consultazione dei documenti e incongruenze negli orari di incontro: questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto il consigliere di minoranza Furio Artoni, seguito poi dal presidente Fabrizio Luglio, a presentare le proprie dimissioni dalla Commissione Bilancio e Affari Generali, con la speranza di una possibile ricostruzione della commissione secondo nuovi intenti.

L’opportunità di ridisegnare questa commissione è giunta durante l’ultimo consiglio comunale, tenutosi ieri sera, martedì 28 novembre. Come indicato dalla segretaria Carla Amato, la composizione della commissione, in conformità al regolamento, doveva essere pari al numero dei gruppi consiliari.

La nomina di Furio Artoni de “Azione civica per Luino e frazioni”, quale unico rappresentante del suo gruppo, non è stata una sorpresa. Anche Alessandro Casali de i #Luinesi e Franco Compagnoni de “Sogno di Frontiera” sono stati riconfermati. Cambio invece per la maggioranza, che ha proposto la consigliera Valeria Squitieri, la quale subentrerà a Fabrizio Luglio.

A commentare la scelta di nominare Valeria Squitieri come rappresentante della commissione bilancio all’interno della maggioranza, è stata la consigliera Erika Papa: «È nostro interesse che tutti i gruppi consigliari diano il proprio contributo, costruttivo, anche contrario ma ricondotto agli organi istituzionali. Vogliamo che le commissioni possano funzionare senza se e senza ma. Con questa nomina auspichiamo che la minoranza possa, finalmente dare il proprio contributo a questa amministrazione nelle sedi opportune. Speriamo che con questo non sorgano ulteriori dinieghi e rifiuti a partecipare».

«Anch’io auspico che le commissioni possano riprendere a funzionare efficacemente – ha concluso Cataldo -. Tuttavia, persiste la nostra richiesta di programmare incontri con orari compatibili con quelli lavorativi e di ricevere la documentazione in anticipo, consentendoci di arrivare preparati e pronti a presentare eventuali proposte e documenti».

Alla prima riunione della Commissione Bilancio sarà effettuato il voto per la nomina del presidente.