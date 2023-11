Sabato si accende l’albero di Natale a Gallarate

Conto alla rovescia per l’inizio delle festività natalizie con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie: il magico momento è stato fissato per sabato 25 novembre alle ore 18 (foto: edizione 2019).

Ad accompagnare l’accensione ci sarà il contorno di un concerto musicale di piano e soprano che eseguirà i brani a tema natalizio.

Il momento è organizzato dal Distretto Urbano del Commercio guidato da Rocco Longobardi e dall’assessorato alla Cultura affidato da Claudia Mazzetti.

L’albero di Natale anche quest’anno sorge nel centro di piazza Libertà, sopra la storica fontana: una struttura tubolare che da sabato diventerà un trionfo di luci. Tutte nuove invece le luminarie, che quest’anno sono integrate da centinaia di palle di Natale rosse, per rendere più visibile il clima di festa anche durante il giorno (il tutto con un’attenzione anche al risparmio energetico)

Nei prossimi giorni verrà comunicato anche il calendario degli eventi natalizi che animeranno soprattutto piazza Libertà sotto l’albero.

Come negli ultimi anni, l’albero è circondato poi dalla pista da ghiaccio che rimarrà aperta per tutte le festività, allestita in questi giorni.