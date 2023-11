“Storie di lacrime” è il nuovo romantico singolo de Il Triangolo

É in uscita venerdì 3 novembre 2023 per Piuma Dischi e in distribuzione The Orchard, il nuovo singolo de Il Triangolo dal titolo “Storie di lacrime”.

Un nuovo brano dedicato agli ultimi romantici e a tutti noi che stiamo ancora pianificando una fuga: un pezzo che è anche un inconsapevole e agrodolce romanzo di formazione e che racconta quella generazione di mezzo in preda ad una crisi di identità. Ci sono due personaggi che scappano per amore, verso la libertà, aggrappati solamente l’uno all’altro, disperati ma con ancora la forza di sognare la loro “America”. “Storie di lacrime” è un definitivo capitolo che segue l’ultimo album “Faccio un cinema”, del 2020, e che ci anticipa un nuovo disco di prossima uscita.

“In questa canzone abbiamo voluto raccontare una delle nostre storie a metà tra dramma e storia d’amore. – racconta il duo nato sul Lago Maggiore e composto da Marco Ulcigrai e Thomas Paganini -. Una canzone dalle sonorità texmex e spagnoleggianti, a cavallo tra il calore degli Archi e i fuzz graffianti delle chitarre. Abbiamo scelto di autoprodurli artisticamente per poter essere liberi al 100% di tirare fuori il suono e le idee che avevamo in testa e abbiamo scelto di fare un ritorno ad una scrittura e un arrangiamento vintage, più asciutto, con la chitarra come protagonista”.

IL TRIANGOLO

“Giurami, che rimarremo sempre giovani” cantavano Il Triangolo, ovvero Marco Ulcigrai (chitarra, voce) e Thomas Paganini (basso, voce) nel loro esordio del 2012, “Tutte Le Canzoni”, album realizzato in seguito alla vittoria dell’edizione 2011 di VA sul palco – concorso musicale per artisti emergenti – che segnerà l’inizio della collaborazione con Ghost Records.

Erano davvero tutte le canzoni che avevano scritto sino ad allora: dieci piccoli inni a una giovinezza che si vuole liberare dalle costrizioni del proprio tempo e ritrova nel passato un luogo d’amore antico e ormai perso. E così, “tutti cantano Battisti”, comprano i dischi in vinile e sognano letti di rose in tempi di spine. Nel maggio del 2014 vede la luce il secondo album “Un’America”, arricchendo la linea cantautorale del lavoro precedente con suoni e arrangiamenti più sporchi e decisi, grazie a nuove influenze e nuove ricerche sonore.l punti di partenza sono ancora il beat e il cantautorato, ma in una veste più rock, dove i fuzz delle chitarre, le batterie sature e il basso distorto si prendono la scena.

Non solo due album, ma anche un’attività live intensa, con quasi 200 concerti in tutta Italia, condividendo la scena con alcuni tra i migliori artisti italiani attuali e calcando palcoscenici importanti tra cui, due volte, quello Mi Ami Festival. A cinque anni di distanza, Marco e Thomas sono tornati con un nuovo album, “Faccio un cinema”, uscito ad inizio 2020.

Di esperienze, in mezzo, ce ne sono state tante: Marco è entrato in pianta stabile nella formazione live dei Ministri, con cui suona dal 2015. Con la rock band milanese ha collezionato date in tutta Italia e in Europa, esibendosi su palcoscenici prestigiosi, come quello del Primo maggio a Roma, quello del Primo Maggio di Taranto o quello dello Sziget a Budapest.

Dopo il successo con i Ministri, Marco è stato scelto da Vasco Brondi per seguirlo nelle date delle Luci della Centrale Elettrica per il tour di “Terra“, che lo ha portato nuovamente a Roma sul palco del Primo Maggio ed in TV, ospite di “Quelli che il calcio”.