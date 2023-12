Gli articoli più letti nel 2023

Tra i dieci articoli più letti del 2023 spunta anche il Vesuvio. Per il resto sono articoli molto locali tra cronaca, storie di vario genere, ambiente e sanità.

Un anno ricco di notizie per i nostri lettori che hanno visitato oltre 135 milioni di pagine del giornale.

10° – Il maltempo investe il Varesotto all’alba: tetti scoperchiati e alberi caduti, disagi anche a treni e viabilità

È il 12 luglio quando una ondata di maltempo investe gran parte della provincia. La zona più colpita è quella del tradatese dove si segnalano i maggiori interventi dei Vigili del Fuoco. Bollino rosso sulla linea ferroviaria Laveno Milano con treni in ritardo di oltre 40 minuti.

9° – Ecco l’imbarcazione della tragedia affondata nel Lago Maggiore

Il 29 maggio una barca si ribalta durante il giro turistico sul lago Maggiore. Quattro morti recuperati dopo una notte di lavoro per i soccorritori che hanno impiegato sommozzatori e mezzi aerei della Guardia costiera. All’alba il ritrovamento di due nuove vittime.

8° – Vesuvio e Campi Flegrei: due settimane per evacuare un milione di persone. Bastano?

Una ricostruzione per raccontare un’area del paese soggetta a gravissimi rischi. Il Comune di Napoli ha dato mandato per realizzare un nuovo piano per tutta la città. Ecco quali sono le linee guida adottate di recente in Giappone, dove i vulcani sono circa 200, monte Fuji compreso.

7° – “Sette anni senza avere una diagnosi: mia figlia Nicole soffriva e nessuno sapeva perché”

Il 28 febbraio il racconto di Ketty e della sindrome Pandas che ha portato la sua bambina a soffrire e a voler morire. L’appello della giovane ragazza al Presidente Meloni: “Mi aiuti a far conoscere la malattia”.

6° – Un jet in volo tra Israele e Milano nelle ore successive al naufragio sul Lago Maggiore

Il 30 maggio le notizie più lette riguardano ancora la tragedia sul Lago Maggiore. Il volo tracciato sulla piattaforma Flighradar24 e rilanciato dal giornalista Avi Scharf di Haaretz, uno dei principali quotidiani di Israele.

5° – Violentata in pieno giorno sul treno Varese-Milano nel passante ferroviario milanese

Il 6 aprile una terribile notizia di cronaca. L’aggressione sessuale si è consumata sul passante ai danni di una ragazza di 21 anni che ha raccontato anche dell’indifferenza di un passeggero che avrebbe visto la scena.

4° – Il personale della chirurgia toracica di Varese piange la collega Maria Cattoni scomparsa a 36 anni

Il 23 marzo il racconto con la storia di una sanitaria. Entrò nel reparto di Chirurgia toracica dell’Ospedale di Circolo quando era ancora al terzo anno di Medicina. Decise di restarci oltre la durata dei consueti tirocini e poi di proseguire lì la sua formazione da specializzanda, fino all’entrata in servizio ufficiale da chirurga toracica, nel 2018.

3° – L’oncologia chiama la paziente “venga subito in ospedale”: ma in reparto non c’è posto e lei rimane in pronto soccorso

Il 12 gennaio una lettrice ci ha raccontato una storia incredibile ha visto protagonista sua madre, convocata per dei dati anomali, ma lasciata in barella in attesa di posto letto.

2° – Quindici anni d’amore, due figlie e il giorno della festa della Repubblica: mancava solo il matrimonio nella vita di Alessandra e Francesco

Il 5 giugno abbiamo raccontato una storia semplice e a lieto fine. Alessandra Soriano, dell’ufficio stampa della Provincia di Varese e Francesco Romano, funzionario Cna, si sono detti sì: gli auguri di Varesenews.

1° – È cambiata la validità delle ricette mediche

Il 9 ottobre la più classica delle notizie di servizio. Regione abbassa a 6 mesi la validità delle ricette. Quelle prescritte fino al 30 settembre continueranno a durare un anno.