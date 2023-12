Pronti al brindisi? Ecco cosa fare a Capodanno

Anno nuovo vita nuova. Siete pronti per il Capodanno 2024? Con chi brinderete e soprattutto che cosa farete per l’ultimo e il primo dell’anno? Alcuni suggerimenti su iniziative ed eventi a Varese e provincia.

CAPODANNO 2024

LEGGIUNO – Ultimo dell’anno molto particolare a Leggiuno, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso dove, alle 19 sarà possibile effettuare una visita guidata, a seguire cena al Ristoro dell’Eremo e brindisi. – Tutto il programma

VARESE – Gran Galà di Capodanno all’Unahotels di Varese. Appuntamento in via Francesco Albani 73 per il 31 dicembre 2023.

GERMIGNAGA – Continua la tradizione del 31 dicembre “Se brûsa ûl vécc”. Il fuoco, portato in corteo dai ragazzi, brucerà le vecchie e cattive abitudini del vecchio anno raffigurato nel tradizionale “vécc”. La fiaccolata promossa dalla Pro Loco, rappresenterà la volontà e la speranza che i giovani di Germignaga intendono portare con la loro giovinezza ed entusiasmo. – Tutto il programma

VERBANIA – Ritorna il Capodanno in piazza a Verbania. Il tradizionale evento, promosso dall’Amministrazione Comunale, è in programma domenica 31 dicembre dalle ore 22. Una serata animata da Dj Jacopo e la Explosion Band – Tutto il programma

COMO – A Como la festa è tra il lungolago e Piazza Cavour a Como: balli, canti, animazione, concerti, musica e fuochi d’artificio a mezzanotte per salutare il vecchio anno e festeggiare il nuovo. A seguire giovani e meno giovani si spostano in Piazza Volta dove il divertimento prosegue fino alle ore più piccole. Per l’occasione saranno aperti tutti i ristoranti con sontuosi cenoni, locali con musica dal vivo, pub e discoteche con musica e dj set fino alle prime ore del nuovo anno.

A TEATRO

Al Teatro di Varese sold out per lo spettacolo con Katia Follesa e Angelo Pisani, “Ride bene chi ride all’Ultimo”. Al Condominio di Gallarate c’è Debora Villa and Frinds con Luce Pellicani, Max Samaritani, Juri Primavera, Amedeo Abbate e Andrea Nani. Al Sociale di Busto Arsizio c’è lo spettacolo Appunti G con con Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio, Lucia Vasini. Al Cafè Teatro di Samarate c’è Massimo Contati. Al Galleria di Legnano c’è Teo Teocoli. Al Teatro di Via Dante a Castellanza c’ Max Pisu, Matteo Pisu e Valeria Lo Verso.

APPUNTAMENTI E IDEE PER IL PRIMO GENNAIO 2024

CASALZUIGNO – Fino all’Epifania è possibile visitare il borgo di Casalzuigno e Arcumeggia con un allestimento di 60 presepi per le sue vie. I presepi sono visitabili sempre ed illuminati fino alle 23:00 circa. – Tutto il programma

LAVENO MOMBELLO – Come vuole la tradizione, a Laveno Mombello c’è il Presepe Sommerso da vedere, in uno scenario magico. – Tutto il programma

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale che resteranno aperte fino al 7 gennaio con un percorso tra 700mila Led. – Tutto il programma

CADREZZATE CON OSMATE – È possibile vedere il tradizionale presepe in movimento. Nella sala sotto la chiesa parrocchiale di S. Margherita di Cadrezzate viene allestito da 15 anni: apertura prevista dal giorno di Natale fino al 7 gennaio. Il presepe sarà visitabile dalle ore 14,30 alle 17,30.- Tutto il programma

BIANDRONNO – Anche quest’anno la magia dei presepi riempie le meravigliose stanze di Villa Borghi. Dall’8 dicembre al 6 gennaio torna l’esposizione dei presepi artistici, che proseguirà fino all’Epifania. Negli spazi della villa sarà allestita anche una nuova casa di Babbo Natale, dove sarà possibile incontrare il simpatico nonno di tutti i bambini. – Tutto il programma

VOLTORRE, GAVIRATE – Dall’8 dicembre al 7 gennaio, la Pro Loco propone una mostra dedicata alla Prolocomotiva: il Chiostro di Voltorre è la location nella quale sarà possibile ammirare una mostra unica nel suo genere.- Tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Torna il Concerto di Capodanno della Città di Busto Arsizio, l’appuntamento è come sempre per il 1 gennaio alle ore 12.00 al Teatro Sociale. Sul palco l’orchestra residente al Teatro, Orchestra Du.Ca., diretta dal M° Davide Bontempo, tra i cantanti il tenore Luigi Albani e il soprano Barbara Pariani. La presentazione sarà a cura dell’attore Federico Grassi.- Tutto il programma

CASTELLANZA – Del cartellone “Accendi il Natale” la Città di Castellanza si prepara a ospitare una nuova proposta culturale: il Concerto di Capodanno. Alle ore 16 – Tutto il programma

GARABIOLO – A Garabiolo, comune di Maccagno con Pino e Veddasca, fino al 6 Gennaio 2024, in collaborazione con il Circolo Acli “Ul Caminon”: “Vivi la magia del Natale”. I Presepi sono tutti situati all’aperto, visibili in ogni momento della giornata e particolarmente suggestivi la sera. A cura del Gruppo Amici di Garabiolo, con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

FUORI PROVINCIA

MILANO – La mostra Tra linea e luce, a cura di Domenico de Chirico, presenta circa quaranta opere che rappresentano una selezione significativa della produzione recente di Vittore Frattini, artista nato e notissimo a Varese, dove vive e lavora dal 1937. La mostra inaugura nella giornata del 21 dicembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2024 alla Fondazione Stelline. Tutte le informazioni

GLI EVENTI AL SACRO MONTE DI VARESE

da martedì 26 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024

1 gennaio 2024

SACRO MONTE DI VARESE – Visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi ore 15.00 Casa Museo Pogliaghi, Via Beata Giuliana 5, biglietto 10 € intero | 5 € ridotto. Visite guidate a cura di Archeologistics. Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873. Durata un’ora – biglietto 10 €. a cura di Archeologistics. Prenotazione obbligatoria: info@casamuseopogliaghi.it, tel 328 8377206

SACRO MONTE DI VARESE – Aperta tutti i giorni dal 26 dicembre a domenica 7 gennaio, chiusura per il 1° gennaio. Info e orari: www.avtvarese.it/funicolare-di-varese. Proseguono poi gli addobbi, luci e presepi diffusi nei vicoli e negli angoli caratteristici del Borgo di Santa Maria del Monte.

SACRO MONTE DI VARESE – Centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi, tutte le domeniche fino al 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, Località Prima Cappella. Sacro Monte contemporaneo. Visita guidata gratuita alla collezione di arte contemporanea. Le opere conservate all’interno testimoniano la grande apertura di papa Paolo VI e di Mons. Macchi all’arte del loro tempo. Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

VARESE – Musei Civici di Varese, le mostre da vedere nel periodo natalizio. Dai viaggi e scoperte archeologiche dei fratelli Castiglioni in mostra a Villa Mirabello, alle opere di Guttuso, Baj, Tavernari in esposizione al Castello di Masnago, fino alla mostra dedicata a Bassanini, tra architettura, ingegneria, design e imprenditoria edile – Tutte le informazioni

GLI EVENTI A VARESE E NEL VARESOTTO

LAVENO MOMBELLO – Due occasioni per conoscere il territorio di Laveno Mombello (VA), andando alla scoperta del presepe sommerso nel Lago Maggiore, dell’Oratorio dell’Immacolata e della splendida Villa Frua. L’Ufficio Turistico di Laveno Mombello, in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone martedì 2 gennaio, con inizio alle 10.30, due visite guidate per scoprire i tesori del territorio lavenese. – Tutto il programma

A LUINO il 31 dicembre i “Chiarissimi Pierini” rinnovano anche quest’anno il ricordo di Piero Chiara, nel giorno della sua scomparsa avvenuta il 31 dicembre di trentasette anni fa. – Tutto il programma

LEGNANO – Festività 2023 a Legnano con il mercato straordinario di domenica 31 dicembre – Tutte le informazioni