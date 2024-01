Alle elementari di Luino parte il progetto “Buoni pedoni”

“Buoni pedoni – la strada sicura”. Questo il nome del progetto partito l’8 gennaio e che durerà fino al 27 febbraio promosso dall’amministrazione in tutte le scuole primarie luinesi, al fine di coinvolgerle in un programma dedicato all’importante tema dell’educazione stradale. L’iniziativa è dall’anno scorso inserita all’interno del progetto “La Cittá dei bambini”.

Parte integrante del progetto di educazione stradale nelle scuole, e che sarà presentata durante le lezioni, è anche la campagna ‘A scuola ci andiamo da soli’ per promuovere un approccio consapevole del tragitto casa-scuola e per rendere Luino un luogo ancora più sicuro per i più piccoli.

Grazie alla disponibilità della Polizia Locale, della Dirigenza scolastica e con la collaborazione delle autoscuole locali, ​si forniranno ai bambini strumenti fondamentali per diventare utenti della strada consapevoli e responsabili. L’ intento dell’amministrazione è coinvolgere l’intera comunità scolastica nella promozione di tali comportamenti.

Le lezioni, dedicate a tutte le classi dalla prima alla quinta, sono condotte dagli agenti della Polizia Locale di Luino e dal personale delle autoscuole. Un approccio coinvolgente per apprendere le regole base della circolazione stradale in modo efficace e divertente. L’iniziativa è stata estesa anche all’Istituto di Maria Ausiliatrice.

Al termine del ciclo formativo è prevista anche una giornata conclusiva dedicata alle classi quinte, che avrà luogo in maggio e vedrà la partecipazione attiva di tutte le Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e le associazioni di assistenza sanitaria locale (CRI – Padana emergenza – SOS Tre Valli).

«Una iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione, ritenuta prioritaria fin dal nostro insediamento – commenta Ivan Martinelli, assessore alla Polizia Locale del Comune di Luino -. Appena ci siamo insediati abbiamo provveduto ad organizzarla».

I corsi di educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie, quest’anno e per la prima volta, sono stati estesi a tutte le classi dalla prima elementare alla quinta. «È importate instillare nei giovanissimi le buone pratiche per essere utenti della strada consapevoli – continua Martinelli -. Un insegnamento che deve avvenire in prima battuta in famiglia, ma la scuola e le istituzioni possono e devono fare la propria parte. Ringrazio tutti gli agenti della Polizia Locale e il personale delle autoscuole per l’impegno in veste di ‘maestri stradali’ e tutti gli operatori e i volontari che parteciperanno alla giornata finale di maggio così come le già citate associazioni di assistenza sanitari locale».

Un percorso che si configura come «un elemento fondamentale per il progetto “A scuola ci andiamo da soli” che insieme agli incontri nelle classi sul tema dell’autonomia aiuta i nostri bambini a diventare consapevoli e competenti nello sperimentare gli spostamenti in città – conclude Erika Papa, consigliere di maggioranza con delega al progetto ‘La città dei bambini -. Mi unisco ai ringraziamenti dell’assessore a tutto il personale che si sta prodigando per la riuscita del percorso».