Con le Acli di Varese per effettuare il Servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani tra i 18 e i 28 anni di contribuire attivamente alla comunità, acquisendo esperienze significative e promuovendo valori di solidarietà. Con il Bando Volontari 2023, è possibile presentare la domanda fino alle ore 14:00 del 15 febbraio 2024.

Requisiti di partecipazione

Per poter presentare la domanda di Servizio Civile Universale, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Il candidato deve essere cittadino italiano, cittadino di un Paese dell’Unione Europea, o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia. Inoltre, non devono esserci condanne superiori a un anno di reclusione per delitti non colposi o condanne di entità inferiore per specifici reati. Non è ammesso chi ha avuto rapporti di lavoro superiori a 3 mesi con le ACLI o l’ente di accoglienza nell’ultimo anno.

Progetti e Sedi

La sede Acli di Varese ospiterà 1 volontario/a nel progetto dal titolo “Generazione digitale”.

Modalità di presentazione

La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma “DOL” (Domanda On-Line). È necessario avere credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Chi non possiede ancora lo SPID può ottenerlo visitando il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. I cittadini UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso credenziali fornite dal Dipartimento.

La presentazione della domanda avviene in tre fasi:

Progetto: Individuare il progetto desiderato tra quelli elencati, specificando l’ente con la denominazione puntata A.C.L.I.

Dati e Dichiarazioni: Inserire i dati anagrafici e confermare le dichiarazioni richieste.

Titoli ed Esperienze: Inserire titoli di studio ed esperienze lavorative precedenti.

Dopo aver compilato correttamente tutte le sezioni, è possibile presentare la domanda cliccando sul tasto “Presenta la domanda”. Successivamente, è fondamentale confermare la presentazione verificando attentamente i dati inseriti.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità unica per i giovani di contribuire al bene comune. Seguendo questa guida dettagliata, i candidati potranno presentare la domanda in modo efficace e partecipare attivamente a progetti significativi. Ricordate di rispettare i tempi e i requisiti indicati, e preparatevi a vivere un’esperienza che contribuirà al vostro crescimento personale e sociale. Buona fortuna a tutti i futuri volontari!