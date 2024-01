Saronno dice addio a Suor Annunciata Fumagalli

Saronno piange suor Annunciata Fumagalli, 74 anni, molto amata soprattutto nel quartiere del Matteotti.

Nel 2022 la religiosa aveva ricevuto insieme alla sorella suor Fausta (Maddalena Ferrari) la benemerenza civica della Ciocchina. (Nella foto la consegna dalle mani del sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli).

Nelle motivazioni si ricordava il loro essere “semplici, di buon carattere che si sono dedicate alle persone che hanno avuto la Chiamata di curare. Queste due donne, che anni orsono si unirono alla nostra comunità abitando presso la Parrocchia San Giuseppe, VI Sitano, parlano e soprattutto ascoltano le necessita, tal volta pressanti, delle famiglie presenti, molte giunte da lontano, impegnandosi nella integrazione sociale, soprattutto di minori provenienti da differenti culture. Ascoltano in silenzio riflettendo, pregando per la sofferenza di molti e osservando situazioni familiari

difficili che vengono sottoposte a grande pressione dagli squilibri della società di oggi. Rappresentano una presenza discreta e sicura per tutte le persone che a loro si rivolgono, magari solo per un consiglio, per trovare una persona amica con sappia ascoltare e non giudicare, ma anche per un aiuto tangibile e concreto sia economicamente che a sostegno degli ammalati.

Quindi sempre attive nell’aiuto altrui a disposizione di ognuno”.

Dice commosso il consigliere comunale di Obiettivo Saronno Luca Davide: «Chi ha conosciuto Suor Annunciata ha conosciuto il Matteotti.

La Suora rappresentava lo spirito di fratellanza e condivisione tra le diverse culture che animano il quartiere. ho collaborato con lei per diverse occasioni, dal catechismo delle medie a diversi momenti di solidarietà. Era una mente abile nell’unione delle persone per fare “cose belle».

«Tutte le idee e i progetti che sono stati portati al Matteotti passavano da lei, non tanto per qualche egemonia o potere intrinseco, ma perché tutti sapevano che lei era l’anima pulsante del quartiere e se Annunciata era con te allora il progetto poteva fare bene al quartiere. Quest’anno è stata ufficializzata la sua benemerenza in città con il premio della Ciocchina. Tante condoglianze vanno quindi alla famiglia, alle suore della congregazione e al quartiere tutto, oggi per Saronno è un giorno di triste Lutto”»

Venerdì 5 gennaio alle 19 si terrà la recita del rosario nella chiesa di San Giuseppe al Matteotti.