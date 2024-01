Varese a Lavagna per una vittoria da salto triplo

Il Città di Varese ha un’occasione da non sprecare. Gli anticipi del sabato hanno portato risultati interessanti in ottica classifica: il big match tra Alcione e Albenga terminato 0-0 e le sconfitte di Chisola ed Rg Ticino danno ai biancorossi la possibilità, in caso di vittoria, di balzare al secondo posto in solitaria compiendo un salto triplo che li avvicinerebbe alla vetta.

Parole, per ora. I fatti li richiede invece l’insidiosa trasferta di domenica 14 gennaio (fischio d’inizio ore 14.30) in casa della Lavagnese, squadra che arriva da quattro sconfitte di fila e ha una grande necessità di tornare a fare punti. I biancorossi, al contrario, sono in striscia positiva da tre gare, hanno iniziato il 2024 con la vittoria casalinga contro il Bra e vogliono sfruttare al massimo l’onda positiva.

In casa varesina non ci sono grossi problemi di formazione: non saranno a disposizione il difensore Davide Bernacchi, squalificato, e il centrocampista Federico Zazzi, infortunato. Per il resto saranno tutti regolarmente agli ordini di mister Corrado Cotta, compreso il centrale Stefano Molinari che rientra dalla squalifica.

L’allenatore biancorosso anticipa la gara: «La piazza ci impone di andare a vincere domani, non possiamo accontentarci di non perdere. Ma per vincere bisogna rischiare e siamo chiamati come squadra a fare la partita, aggredire alto e rischiare qualcosa. Questa è l’identità del gruppo, con la consapevolezza che siamo il Varese. La Lavagnese arriva da quattro sconfitte di fila, ha bisogno di fare punti, proveranno a cambiare trend, ma il rovescio della medaglia è che potrebbero aver paura di sbagliare a e noi dovremmo essere bravi a essere aggressivi e sfruttare le situazioni giuste».

All’andata, al “Franco Ossola” le reti di Mandelli e Perissinotto permisero di ribaltare l’iniziale vantaggio di Lombardi per i liguri. Fu la prima vittoria in campionato per Vitofrancesco e compagni, che cercheranno di ripetersi anche al “Riboli” di Lavagna per dare nuova linfa al campionato, alzando la voce e dando un segnale forte alle dirette concorrenti.

